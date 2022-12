Als Helfer unterwegs: Erich Zimmermann auf großer Fahrt

Er fährt und fährt: Erich Zimmermann, Urgestein der Rot Kreuz-Bezirksstelle Wiener Neustadt. Seit 1968 ist der mittlerweile 72-Jährige dabei. Angefangen hat es in seiner Internatszeit in Krems: „Damit ich mich hab‘ abseilen können, hab‘ ich einfach einen Rot Kreuz Kurs besucht“, erinnert er sich im Gespräch mit der NÖN. Gerne erinnert er sich an seine Anfänge in Sollenau. „Ich habe neben dem damaligen Bezirksstellenleiter Franz Wunderl, der ja auch Chef vom Schuhhaus war, gewohnt. Er hat das Telefon umgeleitet gehabt und jedes Mal, wenn ein Einsatz war, hat er ein Lehrmädchen zwecks Alarmierung zu uns rübergeschickt.“

Ein paar Jahre später wurde er von der Wiener Neustädter Bezirksstelle „abgeworben“. „Friedrich Kuttner hat mir ein Rettungsauto mit Funk und Sauerstoff angeboten – das war damals was“, erinnert sich Erich Zimmermann zurück.

Bis das Auto den Geist aufgibt

Viele Jahre war er daraufhin ehrenamtlich als Notfallsanitäter tätig. Heute beschränkt sich der Retter auf Langstreckentransporte, etwa wenn Herz- oder Krebspatienten von Innsbruck nach Wiener Neustadt transportiert werden müssen. „Die sind sehr zeitintensiv, das wollen nicht viele machen“, sagt er. Meistens an seiner Seite: Peter Pfeiffer, ebenfalls Rot Kreuz-Urgestein.

Immer unterwegs sind sie mit dem „65er“, einem Rettungsauto, das vor einigen Jahren gespendet wurde. „Es ist das einzige Auto in der Flotte, das noch keine Automatik hat, deswegen fahr‘ ich noch damit“, erklärt Zimmermann. Stolze 553.000 Kilometer hat der „65er“ bereits auf dem Buckel. Zimmermann knüpft sein Rot Kreuz-Ende an das Gefährt: „Wenn das Auto den Geist aufgibt, ist auch für mich Schluss“, meint Erich Zimmermann, obwohl es der pensionierte Postmitarbeiter nach wie vor gerne macht – des Helfens Willen.

Sein jahrzehntelanger Einsatz für das Wiener Neustädter Rote Kreuz bleibt nicht unbemerkt: Bezirksstellenleiter Stefan Koppensteiner verlieh Erich Zimmermann die Fahrtenspange in Gold für über 34.000 Ausfahrten. Koppensteiner: „Es ist faszinierend, was er in all den Jahren für das Rote Kreuz, aber auch für die Patienten gleistet hat. Ein großes Dankeschön dafür!“

