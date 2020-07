Bis zu 95 Prozent des Umsatzes brachen in den vergangenen Monaten aufgrund der Corona-Pandemie weg, sagt Michael Seitz, Geschäftsführer des Hilton Garden Inn Wiener Neustadt: „Ohne Kurzarbeit hätten wir es nicht geschafft, dass wir 52 Mitarbeiter halten können, da hätte ich auf einen Bruchteil der Mitarbeiter zurückfahren müssen.“

Im Sommer wäre das Hotel mit Busgruppen voll gewesen, fast alles wurde storniert. Bis Mitte September ist die Kurzarbeit verlängert: „Zu Beginn waren wir bei zehn Prozent, jetzt sind wir durchschnittlich bei 50 Prozent Arbeitszeit.“

So wie im Hilton Garden Inn waren seit Beginn der „Lockdown-Phase“ ganz genau 20.058 Arbeitnehmer in Stadt und Bezirk in Kurzarbeit; aktuell sind es noch 4.340. 1.897 Anträge auf Kurzarbeit hat die Geschäftsstelle des Arbeitsmarktservice Wiener Neustadt bearbeitet, rund 326 Millionen Euro an Kurzarbeitshilfen wurden ausbezahlt.

Die Lage am Arbeitsmarkt hat sich in den vergangenen Wochen parallel zur Lockerung der Corona-Maßnahmen wieder etwas entspannt, sagt AMS-Geschäftsstellenleiter Mevlüt Kücükyasar zur NÖN: „Das Arbeitsmarkt-Barometer zeigt derzeit nach oben. Wir müssen aber leider davon ausgehen, dass uns die Coronakrise und ihre Folgen noch länger am Arbeitsmarkt begleiten wird.“ Ende Juni waren 6.400 Menschen arbeitslos gemeldet – ein Plus von 34 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, jedoch ein Minus von 11 Prozent gegenüber Mai.

Rekorde bei den Arbeitsaufnahmen

Einen Rekord gab es zuletzt bei den Arbeitsaufnahmen: Im Mai und Juni haben 1.700 Personen, die beim AMS vorgemerkt waren, eine Arbeit aufgenommen – ein Plus von 70 Prozent im Vergleich zu 2019. Ebenso bei den Vermittlungsvorschlägen: Mit 7.500 in den letzten beiden Monaten liegt man rund 20 Prozent über dem Vorjahr. Man habe beim AMS nun den „Vermittlungsturbo“ eingeschaltet, sagt Geschäftsstellenleiter Kücükyasar: „Rasches Agieren ist nun mehr denn je wichtig, um wieder ins Erwerbsleben zu gelangen. Je länger die Arbeitslosigkeit dauert, desto schwieriger ist es, wieder Tritt zu finden.“

Hotel-Manager Seitz sagt, die Kurzarbeit sei von seinen Mitarbeitern gut angenommen worden: „Alle sind dankbar, wissen auch, dass es ohne Kurzarbeit schlecht ausschauen würde. Corona war zwar alles in allem eine Katastrophe, hat uns aber als Team zusammengeschweißt: Von der Kurzarbeit bin ich genauso betroffen wie ein Stubenmädchen.“