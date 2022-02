Aufregung um Alkofahrt von Polizisten

In der betroffenen Gemeinde ist es derzeit ein heißes Gesprächsthema: Ein Polizist aus dem Bezirk Wiener Neustadt soll an einem Nachmittag in den letzten Wochen schwer betrunken (über zwei Promille) unterwegs gewesen sein – mit seinem Privatauto. Brisant: Der Mann wurde von Kollegen der eigenen Polizeiinspektion aufgehalten und auch beamtshandelt, der Führerschein wurde ihm abgenommen. Bei der NÖN gingen in den letzten Tagen deswegen sowohl anonyme Anrufe als auch Mails ein.

Darin wird kritisiert, dass der Fall bisher nicht ans Licht kam. „Es tut mir leid, doch so einen Polizisten nimmt niemand hier mehr ernst, geschweige, dass man sich mit so einem Polizisten noch sicher fühlt“, heißt es in einem Mail.

Beim Bezirkspolizeikommando will man die unangenehme Sache auf Anfrage der NÖN nicht herunterspielen. „Ich kann bestätigen, dass es einen Vorfall in diese Richtung gegeben hat“, sagt Kommandant Gerhard Reitzl. Nähere Angaben könne er zu dem Fall aber nicht machen, da dazu noch die Untersuchungen laufen würden. Allerdings würde der Fall so wie jeder andere Alkolenker-Fall behandelt, darauf könne sich die Bevölkerung verlassen, so Reitzl. Ob der Beamte weiter Dienst an „seinem“ Polizeiposten mit den Kollegen, die ihm den Schein abnahmen, versehen wird, steht derzeit noch nicht fest. Derzeit ist der Beamte nicht im Dienst. Auf den Alkolenker kommen neben einem mehrmonatigen Führerscheinentzug auch eine Verwaltungsstrafe sowie eine interne Disziplinarstrafe zu.

