Auto überschlug sich ins Feld: Lenkerin verletzt

Schwerer Unfall in den frühen Morgenstunden am Samstag: Eine Frau verlor auf der B21b zwischen Wiener Neustadt und Theresienfeld die Herrschaft über ihr Fahrzeug und kam nach mehrmaligem Überschlag am Dach im angrenzenden Feld zum Stillstand. Die Fahrzeuglenkerin wurde vom Rettungsdienst versorgt und anschließend ins Landesklinikum Wiener Neustadt gebracht. Die Freiwillige Feuerwehr Theresienfeld musste das schwer beschädigte Auto bergen.

