Am Tag nach der Wahl zieht Josef Fuchs eine zufriedene Bilanz, was das Resultat des Bauernbundes bei der Landwirtschaftskammerwahl im Bezirk betrifft: „Wir sind sehr zufrieden. Auf Bezirksebene haben wir 86,6 Prozent erreichen können, damit liegen wir sogar leicht über dem Schnitt des Landes“, sagt Fuchs im Gespräch mit der NÖN. Das Ergebnis sei „eine Bestätigung unserer konsequenten Arbeit in den letzten Jahren.“

Der Bauernbund kommt auf 86 Prozent – ein Plus von 7 Prozentpunkten; die Freiheitlichen fallen von 13,8 auf 9,1 Prozent; und die SPÖ verliert von 6,96 auf 4,3 Prozent.

Obwohl mit Nationalratsabgeordnetem Peter Schmiedlechner der Bundesagrarsprecher der Freiheitlichen im Bezirk (Lichtenegg) beheimatet ist, „haben wir den Freiheitlichen zwei Mandate abringen können“, so Fuchs, „und auch die SPÖ hat eines verloren.“ Ebenso wie auch der Bauernbund trotz Prozent-Plus ein Mandat verliert: Der Rückgang der Wahlberechtigten führte zu einer Reduktion der Mandate von 38 auf 34.

Mit der Wahlbeteiligung von 49 Prozent ist Fuchs „zufrieden - es könnte mehr sein, bei anderen Kammerwahlen ist es aber auch weniger.“