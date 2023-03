„Bist du deppert!“ - Marcus geht in Dating-Show k.o.

Da hatte es der Ingenieur doch schwer: 30 Single-Frauen verfolgten ganz genau, wie er im RTL-Studio lässig mit Hosenträgern über dem weißen Hemd die Showtreppe herunterkam und sich den Damen präsentierte.

Schon bald jedoch hatten alle 30 ihre Lämpchen abgedreht - was bei „Take Me Out“ so viel heißt wie „Kein Interesse“. Da half es auch nicht viel, dass Marcus am Box-Sack zeigte, was er drauf hat - auch das konnte die Damen nicht überzeugen.

Im Abgang zeigte er sich sichtlich enttäuscht: Ohne sich umzudrehen, stieg er am oberen Ende der Treppe in den Aufzug - zu hören war noch ein „Alter, bist du deppert!". Moderator Jan Köppen: „Das war leider ein technisches K.O.“

Für den feschen Ingenieur war es übrigens nicht der erste Auftritt bei einer Dating-Show im Fernsehen: 2020 war er auf VOX einer der Gäste im „First Dates Hotel“ ...

