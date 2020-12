Ein bisschen fühlt man sich wie bei einem Wahlsonntag: Man bekommt einen Platz in der Kabine zugewiesen, nur Kreuzerl macht man keines – dafür bekommt man ein Stäbchen in die Nase und ein paar Minuten später eine SMS.

In der VS Pestalozzi ist am Sonntagvormittag einiges los, auch wenn der Ansturm ausbleibt – trotzdem haben die Tester hier im Vergleich zu anderen Standorten in der Stadt gut zu tun, wie die NÖN erfährt. Standort-Leiter Walter Mörth: „Wir sind ein relativ starker Standort und hatten alleine am Samstag 650 Tests. Vormittags wurde mit drei Teststraßen gearbeitet, am Nachmittag reichten zwei.“

Diese Teststraßen sorgen für ein völlig unkompliziertes Prozedere, das Bundesheer hilft aus, Rotes Kreuz und Feuerwehr sind im Einsatz, dazu einige bekannte Gesichter von freiwilligen Helfern.

Auch Bezirksärzte-Vertreterin Martina Dinhobl kommt mit Sohn Rupert in die Schule zum Testen: „Sonst kann man im Moment nicht viel machen, aber diesen Beitrag kann man leisten. Es ist nur ein kurzer Moment, der unangenehm ist, aber es ist auszuhalten.“

Wie in der Stadt, ist der Corona-Massentest auch im Bezirk am Wochenende reibungslos abgelaufen, wie ein NÖN-Rund-ruf in den Gemeinden zeigt.

Nur 41 positive Tests im ganzen Bezirk

Quer durch den Bezirk bot sich in praktisch allen Gemeinden dasselbe Bild: Viele (freiwillige) Helfer, eine ordentliche Beteiligung – und kaum positive Ergebnisse. „Ich bin sehr zufrieden, alles ist gut abgelaufen“, sagt etwa ÖVP-Bürgermeister Reinhard Knobloch aus Bad Fischau-Brunn zur NÖN. Unzufrieden mit der Beteiligung ist Felixdorfs Bürgermeister Walter Kahrer (SPÖ): Von 4.685 Personen, die angeschrieben wurden, ließen sich nur 1.116 testen. „Offensichtlich haben einige nicht verstanden, worum es dabei geht“, ärgert sich Kahrer.

Insgesamt ließen sich am Wochenende im Bezirk knapp 34.000 Menschen testen, davon waren gerade einmal 41 Tests positiv (nach einem positiven Antigen-Test wird in der Regel ein PCR-Test zur Abklärung gemacht). Die Positiv-Quote von 0,12 Prozent liegt knapp unter dem Landesschnit von 0,14 Prozent.