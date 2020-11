Dass die Situation in der Bevölkerung angespannt ist, zeigte sich in der Vorwoche in Katzelsdorf. Dort fiel – wie in Teilen von Wiener Neustadt (siehe Seite 14) – der Strom für einige Minuten aus. „Ich habe rund 30 Anrufe aus der Bevölkerung auf meinem Handy gehabt. Jeder wollte wissen, was passiert ist. Da merkt man schon, dass wir derzeit in einer Krise stecken“, sagt Katzelsdorfs ÖVP-Bürgermeister Michael Nistl.

Mit dem zweiten Lockdown hat der Ortschef keine Freude, meint aber: „Man kann nur appellieren, dass sich alle an die Regeln halten.“ Im Rathaus würden nur die notwendigsten Sitzungen abgehalten, Infos an die Bevölkerung gäbe es via Homepage oder auch Facebook.

Auch Wiener Neustadts ÖVP-Bürgermeister Klaus Schneeberger betont: „In der aktuellen Situation ist es immens wichtig, dass wir die neuen Vorgaben strikt einhalten. Jeder ist aufgerufen einen Beitrag zu leisten, um die Leistungsfähigkeit der Spitäler aufrechtzuerhalten. Vor allem aber wird es nur so Lockerungen geben können.“ In Wiener Neustadt sind die Infektionszahlen in den letzten Tagen stark angestiegen, „vor allem der Cluster im Stadtheim bereitet uns Sorgen“, so das Stadtoberhaupt. Wobei er betont: „Letztendlich hat es jede und jeder selbst in der Hand, einen Beitrag zu leisten, um rasch wieder aus dem Lockdown heraus zu kommen.“

Wobei Kirschlags ÖVP-Bürgermeister Josef Freiler meint: „Ich als Bürgermeister sehe es sehr wohl als meine Aufgabe, die Leute bei einem Verstoß gegen vorgegebene Maßnahmen auf ihre soziale Kompetenz hinzuweisen und sie erneut über die Wichtigkeit der Einhaltung der Vorschriften zu informieren.“

SPÖ-Bürgermeister Alfredo Rosenmaier aus Ebenfurth versichert, dass er sich persönlich, so wie alle Gemeinderäte, strikt an die Ausgangssperre halten wird. Bei offensichtlichen Verfehlungen dieser Maßnahmen will er dies, wie in der Vergangenheit so handhaben, dass er die Bürger persönlich darauf anspricht. Auch ÖVP-Bürgermeister Josef Schrammel aus Bromberg sagt: „Ich werde an die Leute appellieren, dass sie sich an die Maßnahmen halten sollen.“ In seiner Gemeinde seien neben den Sportvereinen auch die Gastronomen betroffen, „aber statt dem Gansl-Essen im Gasthaus gibt‘s jetzt zum Beispiel Gansl to go“, sagt Schrammel.

Direkter Kontakt mit Bürgern fehlt

Facebook, Homepage und die Gemeinde-App sind die Mittel für Theresienfelds SPÖ-Bürgermeisterin Ingrid Klauninger, um die Bevölkerung zu informieren. Die Öffentlichkeitsarbeit und somit der Kontakt mit den Bürgern beschränkt sich auf die Kommunikation via Social Media. Es gibt keine Veranstaltungen oder Feiern.

Baldauf Bürgermeister Michael Nistl, Katzelsdorf: „Direkte Kontakt mit Bürgern geht mir ab.“

„Alles, was die Gemeinschaft in einer Ortschaft fördert, gibt es derzeit nicht“, so Klauninger. Auch Katzelsdorfs ÖVP-Bürgermeister Michael Nistl bedauert: „Der direkte Kontakt mit den Menschen geht mir ab.“

Sprechstunde via Facebook

Allerdings bringen die außergewöhnlichen Zeiten auch Innovationen mit sich. Wie etwa bei Fischaus ÖVP-Bürgermeister Reinhard Knobloch, der via Facebook zur Sprechstunde lädt. Gemeinsam mit ÖVP-Gemeinderat Sebastian Goldfuß beantwortet Knobloch Fragen der Bevölkerung.

Baldauf Ortschef Reinhard Knobloch (Bad Fischau-Brunn) lädt zur Facebook-Sprechstunde.

Dabei liegt der Vorteil darin, dass trotz Entfernung eine Bürgernähe entstehen kann. Die Sprechstunden werden vorher angekündigt, bis kurz vor Beginn können Fragen eingebracht werden. Seit Corona hat sich im Alltag von Ortschef Knobloch viel geändert. Nicht nur zum Schlechten, wie dieser sagt: „Einiges, von dem man vorher niemals dachte, dass es nicht stattfinden könnte, findet jetzt einfach nicht statt. Und die Welt dreht sich trotzdem weiter. Man ist vom eigenen Terminkalender nicht mehr so gehetzt wie vorher.“