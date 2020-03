Das Händewaschen und -desinfizieren ist das Um und Auf im Kampf gegen das Coronavirus – und dass viele Wiener Neustädter diese Empfehlung ernst nehmen, weiß Apotheker Willibald Kornfeld: „Das Desinfektionsmittel ging bei uns literweise über den Ladentisch.“ Auch Schutzmasken sind in der Alten Kronen Apotheke am Hauptplatz mittlerweile ausverkauft, obwohl diese bekannterweise nur bedingt helfen. Kornfeld will seinen Kunden die Unsicherheit nehmen. „Es gibt kein Grund zu Panik“, sagt der Apotheker.

Auch bei Michael Kietreiber, Besitzer des „Checkpoint Charlie“ in der Wiener Straße, sind keine Schutzmasken mehr auf Lager. „Die Atemschutzmasken waren schnell ausverkauft, sie gingen weg wie die warme Semmeln. Sogar aus Wien hatte ich Anfragen, die Boten zur Abholung geschickt haben. Auch Campingkocher haben sich in den letzten Tagen gut verkauft.“

„Es müssen auch die Haustiere versorgt werden. Das wird leider oft vergessen.“ Christian Herger, Zivilschutzverband-Bezirksleiter Wiener Neustadt-Land.

Dass Ersatzkochgelegenheiten jetzt vermehrt beliebt sind, hat nämlich auch mit dem Coronavirus zu tun: Denn der Zivilschutzverband empfiehlt, beim Eintreten eines Ernstfalles unter anderem mit genügend Lebensmitteln und einem Camping- oder Gaskocher gerüstet zu sein. Dies gelte aber generell und nicht nur in Zeiten des Coronavirus erklärt Christian Herger, Bezirksleiter für den Zivilschutzverband Wiener Neustadt-Land: „Im Falle einer Bedrohung, eines Blackouts oder einer Katastrophe, sollte man genügend Nahrung für 14 Tage zuhause haben – auch abseits des Coronavirus.“

Dass nun alle Hamsterkäufe tätigen, sei übertrieben. „Alle Behörden arbeiten sehr gut, wir sind für Katastrophen sehr gut aufgestellt. Es gibt absolut keinen Grund zur Panik“, sagt Herger im NÖN-Gespräch. Man sollte aber nicht nur an die Menschen im Haushalt denken. „Es müssen auch die Haustiere versorgt werden. Das wird leider oft vergessen.“

Bei Spar haben „Hamsterkäufer“ bereits zugeschlagen. Einen Engpass an Konserven wird es aber nicht geben, sagt Hannes Glavanovits, Leiter der Abteilung Werbung & Information, auf NÖN-Anfrage: „Wir verzeichnen verstärkte Käufe von länger haltbaren Lebensmitteln, wie zum Beispiel Reis, Mehl, Nudeln, Dosen, Trockensuppen. Unsere Lagerhäuser sind gut bestückt. Wir haben nun auch unsere Nachlieferungen in die Märkte verstärkt, sodass diese gut mit Nachschub versorgt werden.“

Schulen wollen kein Risiko eingehen

Seitens der Bildungsdirektion Niederösterreich heißt es, dass es derzeit keinen Grund gibt, Schulschikurse oder ähnliche Veranstaltungen aufgrund des Coronavirus abzusagen. Bei Schulreisen ins Ausland seien bestehende Reisewarnungen zu beachten.

In Wiener Neustadt wollen manche Schulen aber kein Risiko eingehen: Im Bundesgymnasium Babenbergerring wurde die Fahrt der 6. Klassen zur Berufsmesse „BeSt“ nach Wien abgesagt. Auch die 3. Klassen werden die Exkursion zum Haus des Meeres verschieben. „Da gehen wir auf Nummer sicher“, erklärt Direktorin Maria Kornfeld im NÖN-Gespräch. Beide Exkursionen sollen nachgeholt werden.

Auch im Bundesgymnasium Zehnergasse wurden Schulfahrten, bei denen die Schüler unter größere Menschenmengen kommen würden, abgesagt. Offen ist noch, ob die 7. Klassen in den Osterferien ihre Schulreise nach Rom antreten werden. „Diese Frage werden wir noch klären. Die Schüler freuen sich darauf, es ist keine leichte Entscheidung“, sagt Direktor Werner Schwarz.

Stolz ist er darauf, wie seine Schüler mit dem Ausbruch des Coronavirus umgehen: „Sie informieren sich und gehen mit den Informationen ungemein sachlich um. Wir haben an der Schule auch zwei chinesische Schüler, da ist das kein Thema“, so Schwarz.