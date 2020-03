„In meiner Ordination haben die Patienten viele Fragen, sie sind aber nicht in Panik“, erzählt Bezirksärztevertreterin Martina Dinhobl im NÖN-Gespräch. Die häufigste Frage ist, wie man sich vor dem Coronavirus schützen kann – und da ist die Antwort bereits bekannt. „Man sollte sich regelmäßig die Hände waschen, am besten länger als 20 Sekunden, die Hände auch desinfizieren und man sollte auf sein Immunsystem achten“, so Dinhobl.

Wie auch bei der Influenza, rät die Bezirksärztevertreterin älteren Menschen oder Patienten mit einem schlechten Immunsystem, große Menschenansammlungen zu meiden. Das Wichtigste sei, dass man beim Auftreten von Symptomen nicht in die Ordination kommt: „Bei einem Verdacht sollte man 1450 wählen und zuhause bleiben. Diese Hotline ist rund um die Uhr besetzt.“

Auch Allgemeinmediziner Michael Wehrl rät seinen Patienten, die Hygiene-Empfehlungen der Bundesregierung einzuhalten und Ruhe zu bewahren.

Keinesfalls sollte man alles glauben, was derzeit in den Sozialen Medien wie Facebook geschrieben wird. Denn da würden sich nur zahlreiche selbst ernannte „Experten“ herumtummeln, die behaupten, alles über das Coronavirus zu wissen und anschließend Panik verbreiten, so Wehrl. „Wir müssen uns jetzt dieser Herausforderung stellen. Die Menschen haben Angst und die Angst ist ein schlechter Ratgeber“, sagt der Allgemeinmediziner.