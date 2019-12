Von großen Bauvorhaben bis hin zu zahlreichen Kulturevents – das Jahr 2020 wird ein ereignisreiches im Bezirk Wiener Neustadt. Die NÖN gibt Ihnen einen Überblick.

Das Jahr nach der Landesschau. Am 11. und 12. Jänner öffnet das Museum St. Peter an der Sperr mit einem Ausblick auf das kommende Kunst- und Kulturprogramm seine Türen. Präsentiert wird unter anderem eine Ausstellung mit 60 Künstlern und das neue Museumsmaskottchen. Auch der erste von fünf Terminen des „World Music“-Zyklus findet Ende Jänner statt. Geplant ist weiters ein Festival, das im Museumsfoyer und im Bürgermeistergarten stattfinden soll. Ende März eröffnet im Museum St. Peter an der Sperr eine Sonderausstellung. Die Schausammlung wird anschließend im Juni präsentiert. Die Kasematten verwandeln sich währenddessen zum Veranstaltungsort: Anna Maria Krassnigg wird mit ihrer Theater-Compagnie „wortwiege“ einziehen. Unter dem Motto „Bloody Crown“ wird Krassnigg von 5. März bis 19. April „König Johann“ von Friedrich Dürrenmatt und „Die Königin ist tot“ von Olga Flor inszenieren. Die Tage der offenen Tür finden am 18. und 19. Jänner statt.

Neues Badevergnügen. Wiener Neustadts Bürger dürfen sich freuen: Im Mai soll die neue Freibecken-Anlage beim Hallenbad Aqua Nova feierlich eröffnet werden. Ein Sport-, Sprung- und Erlebnisbecken sowie ein Rutschenzielbecken und ein Kinderbecken mit einem Wasserspielplatz wartet auf die Badegäste. Der offizielle Spatenstich fand im August 2019 statt. Im Frühjahr sollen noch letzte Begrünungsarbeiten durchgeführt werden. Neuer Pächter der Kantinen in der Aqua Nova und im Akademiebad ist ab 1. Jänner Christian „Rizzo“ Spritzendorfer.

Comeback für Filmfestival. Nach dem Ende der „Frontale“ im Jahr 2017 geht 2020 das „Netzhaut Ton Film Festival Wiener Neustadt“ an den Start. Von 18. bis 21. Juni wird das Festival an zwei Spielorten – nämlich im Stadttheater und im Bürgermeistergarten – stattfinden. Gezeigt werden fünf Spielfilme, fünf Dokumentarfilme und eine Reihe von Nachwuchsfilmen, die von diversen Filmschulen kommen. Zudem wird es ein buntes Rahmenprogramm geben: Etwa Konzerte und Cocktailabende im Bürgermeistergarten oder Gespräche mit den jeweiligen Filmemachern sollen das Festival abrunden. Schirmherren des neuen Filmfestivals sind Schauspielerin Katharina Stemberger und ihr Ehemann Filmemacher Fabian Eder.

Konzert-Spektakel im Stadion . Etwas mehr als 15 Jahre nach dem Aerodrome-Festival wird es in der Civitas Nova wieder ein Mega-Konzert der Extraklasse geben. Die britischen Metal-Giganten „Iron Maiden“ spielen am 16. Juli im neuen Wiener Neustädter Stadion groß auf – inklusive fulminanter Bühnenshow. Dabei kommt auch Aerodrome-Festival-Macher Ewald Tatar an seine alte Wirkungsstätte zurück. Rund 25.000 Besucher werden das Konzert miterleben können – 21.000 von ihnen auf dem Stadion-Spielfeld, der Rest auf der Tribüne. Der Kartenverkauf hat im November begonnen. Ein Ticket kostet rund 80 Euro.

Wohnbau-Offensive startet. Auch 2020 kommt in Wiener Neustadt der Bau neuer Wohnungen nicht zu kurz: Allein am alten Stadionareal sollen 495 Wohnungen entstehen. Der Spatenstich für den Komplex ist für Ende 2020 geplant. Zuvor fällt aber zum Beispiel auch in der unmittelbaren Nähe des Traude Dierdorf-Stadtheims der Startschuss für rund 170 neue Wohneinheiten. Ein erster Spatenstich erfolgt im Herbst.