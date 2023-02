Diätologin Sonja Vogt: „Phasen des Verzichtens sind wichtig!“

Mit dem Ende der kunterbunten und ausgelassenen Faschingszeit läutet der heutige Aschermittwoch die etwas ruhigere Fastenzeit ein. Viele nehmen diese zum Anlass, um auf Süßigkeiten, Fleisch oder andere Lebensmittel zu verzichten.

Diätologin Sonja Vogt befürwortet das Fasten. Foto: zVg

Die NÖN sprach mit der Wiener Neustädter Diätologin Sonja Vogt über die Vorzüge und verschiedenen Formen des Fastens.

Dass die bevorstehenden Wochen der Gesellschaft generell guttun, liegt für Vogt auf der Hand: „Bei unserer heutigen Lebensweise finde ich es besonders wichtig, immer wieder Phasen des Verzichts einzuführen“, ist sie überzeugt. Das Fasten habe viele unterschiedliche positive Effekte auf den Körper: Stärkung des Immunsystems, Reduzierung von Entzündungen, Verbesserung des Fett- und Zuckerstoffwechsels, Förderung der Herzgesundheit, Gewichtsabnahme, Regulierung der Darmbakterien und des Hormonsystems sowie Anti-Aging Effekte.

„Unser Körper ist genetisch bestens auf Fastenperioden eingestellt. Die Evolution hat uns darauf programmiert, längere Phasen ohne Nahrungsmittel optimal zu nutzen, um uns ein Überleben ohne Kühlschrank und Supermarkt zu ermöglichen“, erklärt die Diätologin.

Grundsätzlich könne man zwischen zwei Formen des Fastens unterscheiden: dem Heilfasten und dem intermittierenden Fasten. Bei Ersterem ernährt man sich über mehrere Tage hinweg ausschließlich von kalorienfreien Getränken wie Tee oder Wasser, Gemüsebrühen sowie Obst- und Gemüsesäften. Hier wird meist zwischen fünf bis 14 Tage gefastet.

Beim intermittierenden Fasten, auch Intervallfasten genannt, gibt es unterschiedliche Methoden: 16 Stunden pro Tag, zwei Tage pro Woche, jeden zweiten Tag oder ein bis zwei Tage pro Woche fasten. Die 16/8-Methode sei für Anfänger gedacht, da die Fastenperiode nicht allzu lange dauert. Eine besonders hohe Willenskraft setzt hingegen die letzte Methode voraus. Hier fastet man ein oder zwei Tage, das aber 24 Stunden lang.

Fasten nicht für jeden geeignet

Bestimmte Personengruppen sollten laut Sonja Vogt aber Abstand vom Fasten nehmen. Kinder, Jugendliche, Schwangere, aber auch stillende Mütter bräuchten in ihren Lebensphasen besonders viel Energie. Aber auch Personen mit bestimmten Vorgeschichten (z.B. Essstörung, Gallekoliken, etc.) sollten von längeren Fastenperioden Abstand nehmen. Zudem sei beim Heilfasten auch Vorsicht im Bezug auf Einnahme von Medikamenten geboten. In diesen Fällen sollte das Fasten nur nach Absprache mit einem Arzt erfolgen.

„Je nach Lebenssituation und Willenskraft kann jeder die für sich geeignete Form des Fastens wählen. Wichtig ist es, während der Fastentage ausreichend zu trinken, zu schlafen und nicht allzu anstrengende körperliche Tätigkeiten durchzuführen“, so Vogt. Wer nicht unbedingt fasten möchte, bei dem erziele auch schon der Verzicht von gewissen Genussmitteln über einen längeren Zeitraum positive Effekte.

