Drogen, Waffen und Munition bei Hausdurchsuchung entdeckt

Bei einer Hausdurchsuchung wegen Drogenhandels hat die Polizei am Wochenende im Bezirk Wiener Neustadt-Land neben Cannabiskraut und -pflanzen auch mehrere Lang- und Schreckschusswaffen, Bajonette sowie Munition sichergestellt. Der 47-jährige Verdächtige war laut Aussendung von Montag geständig. Er gab den Verkauf von 3,5 Kilo Cannabiskraut seit Herbst 2020 an einen Abnehmer zu. Der Mann wurde auf freiem Fuß angezeigt, weiters wurde ein vorläufiges Waffenverbot ausgesprochen.

Beamte der Kriminaldienstgruppe Baden hatten am Samstag an der Wohnadresse des Verdächtigen in einem vor dem Haus abgestellten Baucontainer 1,66 Kilo Cannabiskraut, 78 Cannabispflanzen und zehn Stecklinge, rund 2.000 Euro Bargeld und diverses Suchtmittelzubehör entdeckt. Neben dem 47-Jährigen wurde auch der Abnehmer der Drogen der Staatsanwaltschaft Wiener Neustadt angezeigt, berichtete die Landespolizeidirektion Niederösterreich.