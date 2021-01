Noch am letzten Tag im Jahr 2020 wurden die Einsatzkräfte zu zwei Einsätzen auf die Hohe Wand gerufen. Im Bereich vordere Hohe Wand/Saugraben hatte sich ein ca. 70 jähriger Niederösterreicher bei Arbeiten am Waldrand unbekannten Grades verletzt. Rotes Kreuz, Bergrettung, Feuerwehr und Polizei wurden aufgrund der unklaren Situation des Verunfallten zu diesem Einsatz alarmiert. Die Auffindung des Einsatzortes gestaltete sich anfangs schwierig, da nicht genau klar war, wo sich der Verletzte befand. Doch bereits nach wenigen Minuten konnte der genaue Unfallort von den ersten Einsatzkräften aufgefunden werden. In enger Zusammenarbeit versorgten die Rettungskräfte den Verletzten. Er wurde zur weiteren Abklärung mit dem Notarzthubschrauber Christophorus 3 in das Landesklinikum Wiener Neustadt transportiert.

Bereits wenige Stunden später musste die Bergrettung Hohe Wand ein weiteres Mal zu einem Alpineinsatz im ÖTK Klettersteig gerufen werden. Ein junger Mann verletzte sich beim Aufstieg über den Klettersteig am Fuß und konnte nicht mehr selbstständig absteigen. Zwei Bergretter seilten sich von oben ab, zwei stiegen von unten zum Verletzten zu. Weitere Kameraden der Bergrettung Hohen Wand unterstützen am Fuße des ÖTK Klettersteigs bei der Rettung. Bereits nach knapp einer Stunde konnte der Verletzte sicher ins Tal gebracht werden.