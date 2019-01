Wie Ethikunterricht erfolgreich in der Praxis gelebt werden kann, lernte Martina Swoboda, Volksschuldirektorin in Matzendorf-Hölles, bereits vor 22 Jahren kennen. Damals absolvierte sie ein Auslandssemester in Bremen: „Es ist gut, wenn alle Kinder einen Ethikunterricht besuchen und in den Religionen nicht getrennt werden. Dann sind sie offener für alle und nehmen von überall etwas mit.“

Die Trennung im Religionsunterricht gefalle ihr nicht und stelle eine Schule auch vor organisatorische Herausforderungen. Abmeldungen vom Unterricht seien bei ihr an der Volksschule kein Thema.

"Ausbildung war für mich eine Bereicherung"

Ganz anders sieht es da an der HTL Wiener Neustadt aus. Direktorin Ute Hammel weiß: „Es werden immer mehr, die sich vom Religionsunterricht, vor allem in römisch-katholisch und evangelisch, abmelden. Die islamischen Schüler gehen alle in den Unterricht.“

In der Freistunde würden die Jugendlichen dann herumsitzen und mit ihren Handys spielen. Ein Ethikunterricht ist für Hammel sehr wünschenswert, allerdings fehlen ihr derzeit sowohl die ausgebildeten Lehrer als auch die Realstunden im Unterricht.

Waltraud Braunstorfer ist eine von drei Ethikprofessoren am BG Babenbergerring. Sie begann 2007 mit der dreijährigen Ausbildung, seit dem Schuljahr 2010/2011 wird am Gymnasium in Wiener Neustadt Ethik unterrichtet. „Die Ausbildung war für mich selbst eine Bereicherung. Der Unterricht wird sehr gut angenommen und wir haben sehr gute Erfahrungen gemacht“, so Braunstorfer im Gespräch mit der NÖN.

„Schüler brauchen ethische Grundbildung“

Der Lehrplan, sagt Braunstorfer, sei breit gefächert und umfasse unter anderem Themen wie Nachhaltigkeit ebenso wie gewaltfreie Kommunikation, die Frage nach dem Sinn oder Reflexion. „Meiner Meinung nach brauchen Schüler, die den Religionsunterricht nicht besuchen, unbedingt eine ethische Grundbildung“, ist Braunstorfer überzeugt.

Dem stimmt auch Dompropst Karl Pichelbauer zu: „Jeder braucht eine Werteskala, nach der er lebt. Ethikunterricht ist eine tolle und wertvolle Sache.“ Möglicherweise würden sich laut Pichelbauer dann auch weniger Schüler von Religion abmelden, wenn sie stattdessen in Ethik gehen müssen.

Andere Alternative als die Freistunde

Kabarettist und Religionslehrer Stefan Haider findet es gut, wenn nicht mehr die Freistunde, sondern der Ethikunterricht die Alternative zu Religion wäre: „Natürlich wäre es wünschenswert, wenn Ethik parallel zu Religion in allen Jahrgängen wäre. Aber das kann sich keiner leisten. Es wäre ein Anfang, damit einmal in der Oberstufe zu beginnen.“

Auch am BG Babenbergerring wird Ethik in der Oberstufe angeboten. 120 Schüler besuchen hier zwei Stunden pro Woche den Unterricht. „Die Stunden mussten wir aus unserem Stundenkontingent nehmen. Ich sehe es als Vorteil, wenn eine Regelung kommt“, meint Direktorin Maria Kornfeld gegenüber der NÖN.

An ihrer Schule werden Ethik und Religion übrigens parallel und am Vormittag angeboten. Damit schwindet die Attraktivität der Freistunde.