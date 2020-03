An der Spitze der am besten bewerteten Restaurants hat sich auch in der jüngsten Auflage des Falstaff Restaurant Guides nichts geändert: Das Alte Backhaus in der Bahngasse ist in Wiener Neustadt wieder mit Abstand die Nummer eins, im Bezirk ist das Krumbacher Triad unangefochten, das mit Platz 4 auch in diesem Jahr in der Niederösterreich-Wertung wieder ganz vorne mitmischt.

Triad, Krumbach – 93 Punkte (Vorjahr 95): „Uwe Machreich ist der g’rade Michl der Buckligen Welt und serviert in seinem Refugium sehr persönliche Gourmetküche, aber auch Klassiker wie Backhendl, Rehragout oder Paprika-Kutteln.“

Altes Backhaus – Wiener Neustadt: 90 Punkte (90): „Vielleicht die beste Küche Wiener Neustadts, aus großteils regionalen und vielen biologischen Zutaten.“

Restaurant Bucklige Welt im Gesundheitsressort Königsberg, Bad Schönau – 88 Punkte (89): „Besonders auf gute Zutaten bedacht, vieles wird daher aus Biolandwirtschaft bezogen.“

Puchegger-Wirt, Winzendorf – 85 Punkte (86): „Rustikales Ambiente und eine bodenständige Küche, die mitunter auch in das moderne Fach wechselt.“

Schmutzer, Winzendorf – 85 Punkte (86): „Das Idealbild eines Gourmetrestaurants am Lande. Die Verdienste der Familie Schmutzer können gar nicht genug gewürdigt werden.“

Kupfer-Dachl, Katzelsdorf – 84 Punkte (84): „Die Brüder Görg zeigen kreative Regionalküche auf Spitzenniveau.“

Jeitler im Steinfeldhof, Weikersdorf – 84 Punkte (86): „Gerald Jeitler, einer der ganz Großen der niederösterreichischen Kochszene, steht wieder allein am Herd. Und kocht so überzeugend wie eh und je. Sensationell der Sonntagsbraten.“

Sconnawe im Hotel Weber, Bad Schönau – 83 Punkte (83): „Das Restaurant des Kurhotels hat sich ganz einer gesunden Küche verschrieben.“

Hotel Post Hönigwirt, Kirchschlag – 83 Punkte (82): „Eine Mischung aus Alt und Neu, aus Wirtshaus und Hotel. Klassische, aber auch innovative Küche.“

Das Linsberg, Bad Erlach – 82 Punkte (83): „Innovativer Mix aus authentischer Asiaküche und traditionellen österreichischen Gerichten in modernem Ambiente. Das Restaurant im Thermenresort bietet aber auch eine erfreulich reiche Weinauswahl.“

Mit 80 Punkten bewertet: Kräuterwirtin Gerda Stocker, Kirchschlag (79); Der Halbwax, Lichtenwörth (neu); Gasthaus Apfelbauer, Miesenbach (81) und Ristorante Luigi, Wiener Neustadt (80).