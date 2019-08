Die Landwirte und Weinbauern waren sehr überrascht, als die ÖBB vergangene Woche plötzlich Nägel mit Köpfen gemacht hat und kurzerhand aus Sicherheitsgründen die Feldwegbrücke in Schönau an der Triesting sperrte. Die ÖBB spricht von „Gefahr in Verzug“, was nach einem in Auftrag gegebenem Gutachten festgestellt worden ist. Um niemanden zu gefährden wurde die Brücke umgehend gesperrt. Zum Pech für die Sollenauer und Matzendorfer Bauern, die betroffen sind und deshalb auf die Barrikaden gehen.

Denn der Übergang stellt eine wichtige Verbindung zu den Feldern vieler Bauern dar. Und das zur Erntezeit. „Die Bauern haben nun alle einen längeren Weg zu ihren Feldern. Das betrifft Sollenauer, Matzendorfer, Leobersdorfer und Schönauer Bauern gleichermaßen“, sagt Erich Pöltl, ÖVP-Gemeinderat und Obmann des Sollenauer Bauernbundes. Er selbst habe statt 100 Meter nun mehr als fünf Kilometer Fahrweg, statt Feldwegen nun öffentliche Straßen. „Wenn landwirtschaftliche Fahrzeuge auf der Straße fahren, ist das auch für die Autofahrer ärgerlich.“

Etwa 25 Bauern aus Sollenau und Matzendorf-Hölles sind betroffen. Einer von ihnen ist der Sollenauer ÖVP-Gemeinderat und Weinbauer Martin Kabicher. Zu seinen Weingärten muss dieser seit der Sperre der Feldwegbrücke einen Umweg von drei Kilometer durch die gesamte Ortschaft in Kauf nehmen. „Zu 99,9 Prozent habe ich den Weg über die Brücke genommen, das geht nun nicht mehr“, so Kabicher.

Wegen Finanzierung kein Neubau der Brücke

Zur Vorgeschichte: Seit einigen Jahren führt die ÖBB mit der Schönauer Gemeinde Gespräche über die besagte Brücke. Als Wegerhalter müsse die Gemeinde laut Pöltl aber mindestens 50 Prozent der Kosten für einen Neubau übernehmen, „Geld, dass die Gemeinde aber nicht hat.“ Über eine Alternative zu einem Neubau sei nie gesprochen worden.

Die Bauernschaft unter Sprecher Pöltl steigt nun auf die Barrikaden. „Wir fordern, dass sich alle an einen Tisch setzen und eine rasche Lösung gefunden wird.“

Christopher Seif, Pressesprecher der ÖBB erklärt: „Die ÖBB-Infrastruktur AG ist bestrebt, mit ihren Projektpartnern auf guter Gesprächsbasis zu arbeiten. Das Projekt wird derzeit einer neuerlichen Evaluierung unterzogen.“ Die ÖBB wolle erneut Gespräche mit der Gemeinde Schönau führen. Bis die Evaluierung aber abgeschlossen sei, dürfe die Brücke aus Sicherheitsgründen weiterhin nicht befahren werden.