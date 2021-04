Nebeneinander gefeiert und dann miteinander gerauft – so verlief in seiner Jugend so manches Fest mit Wöllersdorfern und Steinabrücklern, erinnert sich Rudolf Haiden: „Die Wöllersdorfer haben meist verloren, deshalb hatten sie bei uns den Spitznamen ,Kruck‘nschleifer‘, während die Steinabrückler die ‚Krot‘npracker‘ waren.“

Rudolf Haiden betreut die Topothek. privat, privat

Rund um die Zusammenlegung der beiden Gemeinden habe es auch einen Spruch gegeben, weiß Topo-thek-Betreuer Haiden: „Was die Autobahn getrennt hat, soll der Mensch nicht vereinen.“ Vereint wurde trotzdem: 1971 wurde beschlossen, dass die beiden Orte ab 1. Jänner 1972 die Großgemeinde Wöllersdorf-Steinabrückl bilden.

Für die damals politisch Aktiven sei das keine einfache Sache gewesen, weiß der heutige Bürgermeister Gustav Glöckler (ÖVP) aus vielen Gesprächen: „Sie mussten ihre Identität aufgeben und es fühlte sich schnell jemand benachteiligt.“

Als starke Zuzuggemeinde wisse nur mehr ein kleiner Teil der Bevölkerung, wie es vor 1972 gewesen ist. Er selbst, sagt Glöckler, kenne es auch nicht anders. Mittlerweile „kennen die Kinder die einstigen Gemeindegrenzen gar nicht mehr – und das ist gut so!“

Der Vorteil der Zusammenlegung liegt für ihn in der größeren Verwaltung. Je mehr Bürger, desto mehr Personal und desto flexibler die Verwaltung in ihren Entscheidungen. „Es ist einfacher, wenn man zehn Kindergartengruppen zur Verfügung hat, als nur zwei.“ Es gebe zwar nur ein Gemeindeamt in Wöllersdorf, aber dafür zwei Servicestellen.

Politisch brachte die Zusammenlegung zunächst keine Verschiebung: Die SPÖ hatte in beiden Orten eine deutliche Mehrheit, die sich noch lange hielt – erst seit der Wahl 2015 hat die ÖVP die Mehrheit.

Kirchschlags Bürgermeister Josef Freiler (ÖVP). Baldauf, Baldauf

Viel Widerstand, den gab es zunächst auch in der Buckligen Welt – zumindest von einer Mehrheit der Bevölkerung in Stang, die nicht Teil von Kirchschlag werden wollte: „Die Stanger wollten sich nie verbünden, hatten aber dann im Endeffekt aufgrund der Anordnung des Landes keine Wahl“, sagt der heutige Bürgermeister Josef Freiler (ÖVP).

Die Situation habe sich aber rasch aufgelöst, „weil man gesehen hat, dass die neue Gemeindeordnung funktioniert und auch sinnvoll ist“.

Stang machte 1972 sozusagen das „Kirchschlager Puzzle“ als letzter Teil komplett: Zuvor waren bereits Aigen, Lembach und Ungerbach mit Kirchschlag zusammengelegt worden.

Jeder Ortsteil ist im Gemeinderat vertreten

Die historische Einteilung sei bis heute spürbar, sagt Bürgermeister Freiler: „Im Großen und Ganzen halten wir schon alle als Kirchschlager und Kirchschlagerinnen zusammen, aber die unterschiedlichen Ortsteile beziehungsweise Katastralgemeinden spielen für die Bevölkerung trotzdem eine große Rolle.“

So hat beispielsweise jede Katastralgemeinde bis heute eine eigene Feuerwehr, oft ein Herzstück der Gemeinde. Auch durch die anderen Vereine in den unterschiedlichen Ortsteilen werde man von der „Aufspaltung“ nie völlig abkommen, meint Freiler: „Deshalb sehen sich zum Beispiel viele Lembacher in erster Linie noch als Lembacher und nicht als Kirchschlager. Aber das ist in Ordnung, es ist menschlich, dass derartige Einheiten gebildet werden und auch wichtig, dass man zu seiner Dorfgemeinschaft steht.“

Das spiegelt sich auch im Gemeinderat wider: Es gibt eigene Ortsvorsteher – und aus jedem Ortsteil ist zumindest ein Bewohner vertreten.