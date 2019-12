Schon die letzte Gemeinderatswahl in Wiener Neustadt war historisch: Die starken Verluste der SPÖ brachten nach Jahrzehnten ein Ende der Ära der roten Bürgermeister – mit 2015 übernahm ÖVP-Bürgermeister Klaus Schneeberger mit der „bunten Stadtregierung“ das Ruder. Das Wahlziel hat Klaus Schneeberger bereits definiert: Erstmals soll die ÖVP in der Bezirkshauptstadt an erster Stelle stehen. Zur Erinnerung: 2015 hatte die SPÖ immerhin noch 40 Prozent der Stimmen eingefahren, die ÖVP lag bei 34 Prozent. Die FPÖ darf aufgrund des niedrigen Niveaus (aktuell 12 Prozent) trotz der Bundes-Schwierigkeiten mit Zuwächsen rechnen. Auch den Grünen wird ein Stimmen-Zuwachs prognostiziert, mit dem Einzug ins Stadtparlament rechnen auch die NEOS – sie verpassten den Einzug bei der letzten Wahl nur um wenige Stimmen. Gute Chancen für ein Mandat hat auch Polit-Urgestein Wolfgang Haberler, der wieder mit seiner Bürgerliste antritt.

Aber nicht nur in Wiener Neustadt herrscht Hochspannung. Das gilt auch für einige Gemeinden im Bezirk.

Etwa in Bad Fischau Brunn: Dort tritt nach vielen Jahren zwar die Bürgerliste „Büli“ nicht mehr an, allerdings bekommt ÖVP-Bürgermeister Reinhard Knobloch Konkurrenz aus den eigenen Reihen: So treten etwa ehemalige ÖVP-Gemeinderäte mit der Bürgerliste „Bürger für Bad Fischau-Brunn“ an, auch die Grünen stehen in der Thermengemeinde erstmals auf dem Stimmzettel. Dazu kommen SPÖ und FPÖ – für die Freiheitlichen tritt überraschenderweise der ehemalige SPÖ-Mann Horst Gmeiner an. ÖVP-Bürgermeister Reinhard Knobloch will die Absolute dennoch halten: „Wir haben die Mehrheit nicht missbraucht, 90 Prozent der Beschlüsse im Gemeinderat sind einstimmig gefallen.“ Und er betont: Durch die Absolute hätten viele Entscheidungen rasch und unkompliziert gefällt werden können.

Nicht weniger als sieben Listen werden in der Piestingtal-Gemeinde Pernitz am Stimmzettel stehen. Dort treten neben ÖVP, SPÖ und Grüne gleich vier Bürgerlisten an, interessant ist vor allem das Antreten der Liste „MIT“: Unter den Kandidaten befindet sich etwa der frühere ÖVP-Gemeinderat und aktuelle Wirtschaftskammer-Obmann Erich Panzenböck – mehr dazu lesen Sie auf Seite 28. Spannend wird es auch in Lichtenwörth, wo SPÖ-Bürgermeister Harald Richter seine Mehrheit verteidigen will. Als Verbündeten konnte er den Listen-Gemeinderat Harald Ringhofer gewinnen. Gegen ihn kandidieren jedoch seine ehemaligen Mitstreiter Harald und Karin Höller. Beide stehen auf der neuen Liste „Zukunft Lichtenwörth“, die vom ehemaligen Gemeinderat Johann Gergela angeführt wird. Zusammengeschlossen haben sich die ÖVP und die LPL. Mehr dazu lesen Sie auf der Seite 23.