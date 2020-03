Solidarität und Nachbarschaftshilfe sind derzeit wichtiger denn je, das wissen auch die Gemeinden im Bezirk: In Lichtenwörth beispielsweise können sich alle Bürger beim Gemeindeamt ( 02622/75227) oder direkt bei WIR-Bürgermeister Manuel Zusag ( 0664/3961717) melden, wenn sie Hilfe bei Erledigungen brauchen. Bereit steht auch das Dorftaxi – allerdings mit einem jüngeren Team. „Nachdem einige unserer Dorftaxi-Lenker der Risikogruppe angehören, wird das Dorftaxi vorübergehend von neuen Fahrern gelenkt“, erklärt Zusag. Er fordert seine Bürger auf, zusammenzuhalten: „Es geht darum, dass wir diese Herausforderungen gemeinsam meistern.“

Auch in anderen Gemeinden gibt es Hilfe. Hier ein Überblick der Angebote, Stand Montag:

Eggendorf bietet für Personen über 65 Jahren und Personen mit Vorerkrankungen einen Lieferservice an: 02622/73234.

Bad Fischau-Brunn: Das Gemeindeamt übernimmt den Einkauf von Lebensmitteln und Medikamenten für jene, die keine Hilfe haben – 02639/2213

Muggendorf: Einkaufsservice für ältere und kranke Gemeindebürger. Telefonische Meldung bei Gemeinderat Matthias Pasquall ( 0676/5082010) oder am Gemeindeamt.

Zillingdorf: Nahversorger Nah & Frisch Helga Baumann nimmt Bestellungen unter 02622/73291 oder 0676/3253904 entgegen und liefert kostenfrei die Waren.

Theresienfeld: Wer zur Risikogruppe gehört und keine Versorgungsmöglichkeit hat, kann sich bei Gemeinderat Robert Kocmich unter 0676/4410080 melden.

Ebenfurth: Für Versorgung von älteren Personen oder jenen mit Vorerkrankungen sowie Erkrankten: 02624/52250 oder stadtamt@ebenfurth.at

Weikersdorf: Unterstützung für Gemeindebürger ab 65 Jahren beim Einkauf im Nah & Frisch, 02638/22226.

Markt Piesting: Einkaufsservice von Montag bis Freitag unter 0664/88 23 1688 oder unter 02633/42241

Katzelsdorf: Einkaufsservice für über 65-Jährige von Grundnahrungsmitteln und Medikamenten. 02622/78200 oder per E-Mail an gemeinde@katzelsdorf.gv.at.

Krumbach: Gemeinde bietet Einkaufsservice für ältere und kranke Gemeindebürger an: 02647/42238-20. Bäckerei Ochmann & die Gastronomiebetriebe bieten Lieferservice an.

Kirchschlag: Einkaufsservice für Personen in der Risikogruppe – bitte bis 10 Uhr am jeweiligen Tag am Stadtamt unter 02646/2213.

Waldegg: Einkaufsservice für ältere und kranke Bürger: 02633/42285 melden.

Bromberg: Gemeinde bietet Unterstützung beim Einkauf – 02629/51220.

Felixdorf: YVY’s Cafe Restaurant bietet einen Lieferservice an – 02628/62357.

Gutenstein: Für Personen über 65 Jahren werden Medikamente nach Hause geliefert – Bestellung unter 02634/7200.

Hochneukirchen-Gschaidt: Bäckerei Beiglböck bietet Zustelldienst an: 0664/9138964.

Matzendorf-Hölles: Andrea Enzinger bietet für Mitbürger, die sich zur Risikogruppe zählen, unentgeltlich diverse Dienstleistungen an (Einkäufe, Apothekenbesorgungen, Hunde ausführen) – 0664/ 88398968.

Pernitz: Im Bedarfsfall bringt das Rote Kreuz Medikamente – 0664/88537873. Hilfe bei Besorgungen über das Gemeindeamt: 0676/7537366.

Sollenau: Einkaufs- und Lieferservice über das Gemeindeamt – 02628/47285.

Waidmannsfeld: Unterstützung bei Lebensmittel- und Medikamentenbesorgungen bzw. Arztbesuchen über das Gemeindeamt – 02632/72231.

Walpersbach: „Unser G‘schäft in Walpersbach“ liefert den Einkauf – 02627/46122.

Wiesmath: ADEG Lechner bietet in Notfällen einen Lieferservice – 02645/2575.