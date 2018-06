Geplant war er schon länger, vergangene Woche wurde der Wechsel an der Spitze der Bezirks-SPÖ auch offiziell vollzogen: Bei der Bezirkskonferenz der Sozialdemokraten wurde Reinhard Hundsmüller, Klubchef der SPÖ im niederösterreichischen Landtag, zum neuen Vorsitzenden gewählt. Er löst damit Bürgermeister a.D. Nationalratsmandatar Peter Wittmann ab, der die Bezirkspartei seit dem Jahr 2001 angeführt hatte. Der gebürtige Walpersbacher Hundsmüller (61) erhielt von den Delegierten 84 Prozent der Stimmen.

„Ich freue mich über dieses Zeichen der Geschlossenheit und des Willens, Erneuerung einzuleiten“, sagt Hundsmüller, „gemeinsam haben wir nun den Startschuss für einen Erneuerungsprozess gegeben – es geht uns nicht nur um eine Verjüngung der Bezirksorganisation, sondern auch darum, mehr Frauen in entscheidenden Positionen einzusetzen.“

Zu Hundsmüllers Stellvertretern in der Bezirksorganisation zählen u.a. Neustadts Stadträtin Margarete Sitz, Neustadts Gemeinderat Peter Kurri und Lichtenwörths Bürgermeister Harald Richter. Hundsmüller und Sitz sollen den Erneuerungsprozess der Roten federführend steuern. Die Bezirkspartei, so Hundsmüller, wolle sich „öffnen, um einerseits mehr junge Menschen mit unserer Politik und unseren Aktionen anzusprechen, aber auch um jene Wähler, die uns in der Vergangenheit den Rücken gekehrt haben, wieder anzusprechen und für diese wieder attraktiv zu werden“.