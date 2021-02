Montagmorgen in der Innenstadt: Geschäfte, Friseure und Kosmetiker sperren wieder auf – und das merkt man auch, nicht zuletzt an den Schlangen.

Bei den Kasematten, die als zweiter großer Standort für kostenlose Corona-Tests hinzugekommen sind, ist der Andrang schon in der Früh groß. Die gute Nachricht: Die Warteschlange vor der Tür schiebt sich recht rasch ins Innere – und löst sich dort in mehrere Test-Straßen auf, sodass man unterm Strich nicht lange warten muss.

Ein Rundgang durch die Innenstadt und die Einkaufszentren der Stadt zeigt: Die Geschäfte hatten im Lockdown lange Zeit, sich aufs Aufsperren vorzubereiten – und haben diese meist auch gut genutzt.

Hinweise auf Maskenpflicht, Abstandsregeln und die maximal erlaubte Anzahl an Kunden finden sich allerorts, in einigen Shops wird man auch gleich beim Hineingehen freundlich begrüßt: „Nehmen‘s ein Körberl, ich muss Sie zählen“, heißt es etwa bei einer großen Drogeriekette.

Bei einem Schuhhändler sind am Eingang zwei Kübel aufgestellt: Aus dem einen nimmt man sich bei Bedarf einen desinfizierten Schuhlöffel heraus, um ihn beim Hinausgehen im anderen wieder abzugeben.

Wirklich eng wird es nur hin und wieder bei den größeren Modeketten – hier staut es sich im Einkfaufscenter dann schon einmal von der Kassa bis zum Eingang oder vor der Tür die Auslage entlang.

„Die Kunden freuen sich, dass wir wieder offen haben“, freut sich Evamaria Sluka-Grabner Vanessa Maurer

Ganz gut kommen hingegen die kleineren Geschäfte mit den neuen Regeln zurecht.

Im Schuhhaus Grabner in der Wiener Straße muss pro Kunde 20 Quadratmeter Platz sein – also dürfen höchstens vier Kunden gleichzeitig im Geschäft sein. Das klappt ganz gut, sagt Evamaria Sluka-Grabner: „Die Kunden sind gut gelaunt und freuen sich, dass wir wieder offen haben.“ Auch vor der Trafik ein paar Türen weiter, wo maximal eine Person hinein darf, warten die Kunden geduldig.

Seit Montag dürfen auch die Friseure wieder an die Haare: Alle Kunden müssen einen negativen Corona-Test vorweisen, der nicht älter als 48 Stunden ist.

„Grundsätzlich finde ich es nicht schlecht, wenn man weiß, dass der Kunde negativ ist, der bei einem sitzt“, sagt Ronny Weinberger (Bahngasse 24). Auch Peter Maurer (Hauptplatz 11) sieht es durchwegs positiv, denn „wenn die Leute mit den Tests beruhigter sind, dann ist es eine gute Sache.“

Feinkostkartell-Gastronom Wolfgang Kapuy bei Figaro Peter Maurer. Vanessa Maurer

Bei beiden Friseursalons sind die Terminkalender voll. Durch die große Testmöglichkeit sollte dies kein Problem darstellen: „Leider hatten wir am Montag aber auch Kunden, die angerufen haben, sie stehen in einer sehr langen Schlange“, so Peter Maurer über den Andrang auf die Teststraßen. Absagen gibt es zwar hier und da schon, bei Weinberger sind es vor allem Seniorinnen, die wöchentlich kommen und sich das Testen nicht antun wollen. Bei Maurer sehen die älteren Kunden die Tests positiv und nutzen die Testmöglichkeit, um sich ihre Haare machen zu lassen.

Im Allgemeinen sind für beide Friseure die Tests eine gute Sache, doch auch ein Funken Unsicherheit ist mit dabei, wie Weinberger meint: „Ich frage mich, inwieweit der Friseur in der Lage ist, den Test zu kontrollieren – auch rechtlich gesehen.“

Peter Maurer spricht zudem die Aufteilung der Teststraßen an: „Die Kunden müssen ohne Probleme zu den Teststraßen kommen. Die Aufteilung auf Kasematten und Arena Nova erscheint mir für die ältere Generation umständlich und zeitaufwendig.“