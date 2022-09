Militärakademie-Sodaten üben in der Buckligen Welt

Werbung Aboaktion NÖN 3 Wochen gratis testen und Top-Preise abstauben

Konkret wird das Übungsgeschehen im Raum Bromberg – Klingfurth – Schleinz sowie in Kirchberg am Wechsel und Feistritz am Wechsel jeweils von 8 Uhr bis spätestens 20 Uhr stattfinden.

Die Übungsleitung weist laut Militärakademie darauf hin, dass das Berühren von Munition und Munitionsteilen lebensgefährlich sein kann und deshalb zu unterlassen ist. Im Falle eines Auffindens von Munition oder Munitionsteilen oder anderen unbekannten Gegenständen ist die Polizei zu verständigen.

Keine Nachrichten aus Wr. Neustadt mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.