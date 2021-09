Motorboot explodierte - Mann erlitt Verbrennungen .

Ein Motorboot ist bei Arbeiten am Samstagnachmittag in Eggendorf (Bezirk Wiener Neustadt) in Brand geraten und explodiert. Ein 75-Jähriger erlitt dabei Verbrennungen, berichtete die Polizei. Er befindet sich außer Lebensgefahr.