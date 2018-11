In der Stadt Wiener Neustadt gibt es 30 organisierte Quartiere, wovon 14 nicht mehr belegt sind. Mit Stand 19. November leben 239 Asylwerber hier, 96 davon in privaten Unterkünften, 136 in Quartieren und sieben unbegleitete minderjährige Flüchtlinge.

Am 21. April 2016 waren es im Vergleich dazu insgesamt 638 Personen, 390 in privaten Unterkünften, 202 in Quartieren und 46 minderjährige Flüchtlinge.

Mit 6. November sind 517 Asylberechtigte in der Stadt gemeldet.

Im Juni 2015 wurden 250 Flüchtlinge in der Arena Nova untergebracht.

Mit Stichtag 6. November 2018 waren im Bezirk Wiener Neustadt-Land 111 asylberechtigte Personen gemeldet. Dazu im Vergleich aus anderen Bezirken: Im Bezirk Mödling waren es zum selben Zeitpunkt 187 Personen, im Bezirk Neunkirchen 425 und im Bezirk Baden 336. Die meisten Asylberechtigen sind mit 1.125 im Bezirk St. Pölten untergebracht.