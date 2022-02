ÖVP: David Diabl wird neuer Geschäftsführer der Bezirkspartei

David Diabl wird mit 1. März neuer Bezirksgeschäftsführer der Volkspartei für den Bezirk Wiener Neustadt. Das gaben Landesgeschäftsführer Bernhard Ebner, Bezirksparteiobmann Franz Rennhofer und Bezirksgeschäftsführer Christian Stacherl am Freitagnachmittag bei einem Pressegespräch bekannt.

Wechsel an der Spitze ÖVP: Christian Stacherl folgt auf Franz Rennhofer

Der Wechsel in der Bezirksgeschäftstelle hatte sich abgezeichnet: Im Herbst wurde Stacherl vom Bezirksparteivorstand als neuer Bezirksparteiobmann einstimmig nominiert. Bei einem Bezirksparteitag am 10. März in den Kasematten soll Stacherl zum Nachfolger von Landtagsmandatar Franz Rennhofer gewählt werden.

Bezirksparteiobmann Franz Rennhofer, Bezirksgeschäftsführer Christian Stacherl, sein Nachfolger David Diabl und Landesgeschäftsführer Bernhard Ebner Foto: Philipp Hacker-Walton

Christian Stacherl war seit 2013 Bezirksgeschäftsführer der ÖVP, in dieser Zeit gab es einige Wahlerfolge zu feiern - etwa bei den Gemeinderatswahlen 2015 und 2020 wo Wiener Neustadt, Lichtenwörth und Hochwolkersdorf von einem SPÖ- zu einem ÖVP-Bürgermeister wechselten. Stacherl (36) ist seit Oktober Bürgermeister in seiner Heimatgemeinde Krumbach.

Der neue Bezirksgeschäftsführer David Diabl (31) ist Geschäftsführender Gemeinderat in Lanzenkirchen, wo er 2010 erstmals in den Gemeinderat einzog. Seit 2020 ist der Vater zweier Töchter zudem Obmann des NÖAAB-Teilbezirks Wiener Neustadt-Land.

Mehr zur Rochade in der ÖVP-Bezirksgeschäftsstelle lest ihr ab Mittwoch in der neuen Ausgabe der Wr. Neustädter NÖN.

