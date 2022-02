Olympiafieber hält wach

„Dring, Dring, Dring“, wer bei den Olympischen Winterspielen in Peking live vor dem Fernseher mitfiebern will, den reißt der Wecker in den nächsten Tagen früh aus dem Schlaf. Etwa am Sonntag, wenn Vincent Kriechmayr, Matthias Mayer und Co. ab 4 Uhr bei der Abfahrt um die Medaillen fahren.

„Zumindest die Speedbewerbe möchte ich mir schon live anschauen“, meint Michaela Dorfmeister. Die Pernitzerin raste bei den Spielen 2006 in Turin zu Gold in Abfahrt und Super G. Eine Medaillenflut bei den Alpinen traut sich die 48-Jährige nicht zu prognostizieren: „Im Endeffekt wird es in den technischen Disziplinen extrem schwer. Da müsste Katharina Liensberger zu ihrer alten Form zurückfinden. Die Medaillenchancen sehe ich eher im schnellen Bereich, aber es gibt bei Olympia auch immer ein, zwei, die dort ihre Sternstunde haben“, 2018 waren das etwa die tschechische Super G-Olympiasiegerin Ester Ledecka oder die Göstlingerin Katharina Gallhuber, die im Slalom Bronze eroberte.

Michaela Dorfmeister gewann bei den Olympischen Spielen in Turin 2006 Gold in der Abfahrt und im Super G. Foto: Sportpeak

„Dorfis“ Daumen sind freilich nicht nur für die Alpinen gedrückt, sondern für alle rot-weiß-roten Starter. Deswegen wird sie aber nicht jeden Tag um 3 Uhr aus den Federn hüpfen, wie sie mit einem Augenzwinkern verrät: „Es gibt ja auch Frühstücksfernsehen, wo man alles noch einmal sieht, was in der Nacht so passiert ist.“

Gnade hatten die Veranstalter mit Sissy Bollenberger. Zwei Eiskunstlauf-Entscheidungen flimmern hierzulande am Vormittag über die Bildschirme. Da wird Bollenberger, die 1956 mit Kurt Oppelt in Cortina Gold im Paarlauf gewann, genau zuschauen. Mit den Bewerben vor 66 Jahren werden die Entscheidungen in Peking kaum noch vergleichbar sein.

Sprung-Spektakel statt perfekter Technik

„Wir hatten damals noch eine Pflicht, da brauchte man eine sehr gute Schlittschuhführung. Heute gibt es stattdessen ein Kurzprogramm, wofür man das braucht, weiß keiner“, sieht die 85-Jährige darin einen Mitgrund dafür, dass Österreichs goldene Zeiten im Eiskunstlauf vorbei sind: „Es gibt viele Kinder, die gut fahren, aber es fehlt an großen Eishallen, in denen man Sprünge viel besser üben kann. Wer nicht die Möglichkeit hat, auswertig zu trainieren, wird es schwer haben.“ In Peking ist Zukunftshoffnung Olga Mikutina (18) für Österreich am Start, der gebürtigen Ukrainerin werden Chancen auf einen Top 15-Platz eingeräumt.

Auf das Eis wird auch Thomas Nemeth schauen, allerdings mehr auf die Schnell-, als auf die Kunstläufer. „Bei Großereignissen, wie Olympia sieht man, wie sich die eigene Sportart weiterentwickelt, bekommt die neuesten Trends mit.“ Nemeth engagiert sich beim Verband „Skate Niederösterreich“, will den Nachwuchs für Eisschnelllauf und Shorttrack begeistern. Eine rot-weiß-rote Medaille wäre für diese Mission goldwert. Einzige Anwärterin darauf ist die Tirolerin Vanessa Herzog. Die heute 26-Jährige wurde schon in Pyeongchang 2018 Vierte und Fünfte. Diesmal wirft sie ein Bandscheibenvorfall zurück. „Sie und ihr Team wissen genau, was sie tun. Sie hat es drauf, dass sie auf das Stockerl fährt“, würde Nemeth gerne mitjubeln. Das würde auch Erinnerungen an seine eigene Geschichte wachrütteln.

Durch eine Freundschafts-Ehe bekam die Ungarin Emese Hunyadi die österreichische Staatsbürgerschaft. 1994 lief sie in Lillehammer zu Gold und tanzte danach am norwegischen Eis Walzer, während ihr Ex-Ehemann auf einem Pannenstreifen einer Tiroler Autobahn stand und vor Freude Tränen in den Augen hatte.

Besondere Emotionen mit den Spielen 1994 verbindet auch der Felixdorfer Datenjournalist Gerald Lipp. „Das waren die ersten Olympischen Spiele, bei denen ich selbst vor Ort war.“ Diesmal wird der 59-Jährige, der seit 1983 beim ORF ist, die Olympischen Spiele in Wien aus dem statistischen Blickwinkel begleiten. Mit einem Kollegen wechselt er sich in einem zehn Stunden-Dienstrad ab. Es gilt Startlisten und Nachlesen vorzubereiten sowie statische Schmankerl aus der Datenbank live an die Kommentatoren weitergeben. Zeitgleich wird in der ORF-Ski-App live getickert. Nebst Olympia beginnt auch wieder die heimische Fußball-Saison.

Das ORF-Sportarchiv bleibt also auf Trab: „Mein täglicher Sport und die Familie werden in dieser Zeit ein bisschen auf der Strecke bleiben, aber es ist eine schöne Herausforderung.“ Das Olympische Erlebnis ist es jedenfalls wert.

Tipp: Österreich holt vier Gold und 22 Medaillen

„Es ist ja ein Novum, dass an einem Ort, an dem schon Sommerspiele waren (Anm.: 2008) Winterspiele stattfinden. 2008 hat vorher jeder gesagt, das wird furchtbar. Dann haben sie das sportlich und organisatorisch pipifein über die Bühne gebracht. Die Chinesen werden aus den Winterspielen ein einmaliges Spektakel machen.“ Bleibt die Frage, welche Rolle Österreichs Athleten dabei spielen. „Mein Tipp ist optimistisch. Österreich holt 22 Medaillen – viermal Gold, zehnmal Silber und achtmal Bronze.“ Vor vier Jahren in Pyeongchang waren es 14 Medaillen (fünfmal Gold, dreimal Silber und sechsmal Bronze). Der Rekord datiert von den Spielen 2006 in Turin. Damals gab‘s 23 Medaillen (neunmal Gold, siebenmal Silber, siebenmal Bronze).

Anders als bei früheren Spielen spielt Corona eine große Rolle: „Für die Sportler, wie für uns heißt es irgendwie durchkommen“, kommt Lipp nur mit Booster-Impfung und negativem Antigen- oder PCR-Test ins ORF-Zentrum. „Die Sportler stehen unter Kontrolle. Ich kann mir nicht vorstellen, dass sie von Olympia wirklich etwas mitbekommen und dann müssen sie auch täglich zittern“, beneidet auch Olympiasiegerin Dorfmeister die Athleten nicht um ihre täglichen Tests.

