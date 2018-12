Nicht nur die Einkaufszentren setzen den Geschäftstreibenden in der Innenstadt zu: „Der Online-Handel ist unser größter Feind. Das wird immer stärker und geht sehr schnell. Es ist ein Trend, den man nicht aufhalten kann“, spricht Judith Hönig, Obfrau des Unternehmervereins klare Worte. Ein Umdenken der Kunden würde hier einiges bewirken.

Gründe, weshalb online gekauft werde, sind mitunter die bessere Vergleichbarkeit, die Bequemlichkeit und der Wunsch nach Schnäppchen.

Schnäppchen gibt es auch in den Geschäften

Das Argument mit den günstigeren Preisen im Internet hebt Sepp Picher von Spielwaren Picher im Fischapark auf. Der Preis würde sich online mit der Nachfrage ändern: „Wenn wir den Preis in den Geschäften einmal festlegen, dann halten wir ihn. Wenn die Ware knapp wird, dann haben wir sie vielleicht noch zu diesem Preis.“ Besonders beliebt sind heuer Puppen samt Zubehör, Hörspiele oder Lego-Technik-Sachen. Natürlich spüre auch er die Online-Konkurrenz. Picher appelliert, bald zu kaufen: „Auch wir können jetzt nichts mehr bestellen. Manche Kinderwünsche können dann vielleicht nicht mehr erfüllt werden.“

Kleidung und Schmuck sind ganz persönliche Geschenke. Juwelier Thomas Freiberger merkt bei günstigeren Stücken mit einem Preis bis zu 300 Euro, dass vieles bei Online-Shops gekauft werde. „Teureres, egal ob Schmuck oder Uhren, wird bei uns im Geschäft gekauft. Die Kunden wollen es sehen und angreifen“, gewährt Freiberger Einblicke.

Nichts vom Online-Handel spürt Bojana Radulovic von der Boutique „Cesare“: „Es wird immer Leute geben, die durch die Stadt spazieren und hier einkaufen. Persönliche Kleidungsstücke zum Schenken wollen die Leute vorher sehen.“

"Wie man Amazon aushält"

Letzteres Argument geht aber bei Büchern nicht auf, sind sie doch preisgebunden – sowohl in der virtuellen Welt, als auch in der realen. NÖN-Mitarbeiterin Stefanie Marek wollte in der Vorwoche (NÖN 50/2018) wissen: „Wie man Amazon aushält.“ Die Stärken des regionalen Buchhandels sind Fachwissen, Beratungen und Lesungen. Max Huber von der Buchhandlung Hikade meint: „Wir können dasselbe wie Amazon.“ Und oft sogar schneller.

Ute Thiel von der Buchhandlung Thiel betreibt einen eigenen Online-Shop. Ein Blick auf die Ergebnisse der aktuellen NÖN-Online-Befragung zeigt, dass sich der Einkauf in Buchhandlungen (25,88 Prozent) und bei Amazon (26,32 Prozent) fast die Waage hält. Nimmt man noch Buchketten wie Thalia (19,74 Prozent) dazu, hat der stationäre Handel sogar die Nase vorne. Bücher wollen besessen werden und sie sollen neu sein: Nur je 1,32 Prozent borgen sie in der Bücherei aus oder kaufen sie am Flohmarkt. E-Books werden nur von 6 Prozent gekauft.

Es seien laut Judith Hönig das Einkaufserlebnis und die Beratung, die letztendlich dem stationären Handel zugutekommen. Sie vermittelt es in ihren beiden Geschäften. Mit Amazon will und kann sie nicht mithalten. Hönig möchte das persönliche Gespräch mit ihren Kunden nicht missen.