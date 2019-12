Seit 25 Jahren setzt sich Ernst Brandstätter jeden Tag, an dem er arbeiten muss, um 6.45 Uhr auf sein Fahrrad und fährt zum Wiener Neustädter Bahnhof. „Egal, wie das Wetter ist“, sagt der Familienvater im NÖN-Gespräch. Er zählt damit zu den 56,2 Prozent der Wiener Neustädter, die 2017 die Stadt zum Arbeiten verließen, wie eine Recherche der Plattform „addendum“ zeigt.

Der Anteil an Auspendlern ist seit 1991 auch um 20 Prozent gestiegen. Immer mehr Erwerbstätige nehmen einen längeren Weg in die Arbeit in Kauf. Für Brandstätter geht es vom Bahnhof mit dem Zug nach Mödling. Der Wiener Neustädter ist Techniker. Um vom Bahnhof in Mödling in seine Firma zu kommen, muss er einen kurzen Fußweg bestreiten. „Es ist optimal, dass ich dann nur mehr zu Fuß gehen muss. Von Haus zu Haus fahre ich ca. 35 bis 45 Minuten jeden Tag.“

"Mit dem Auto zu fahren wäre mir zu stressig"

In der Familie gibt es nur ein „Familienauto“, das vorwiegend von Brandstätters Frau genutzt wird. Er ist aber froh darüber, denn er pendelt gerne: „Mit dem Auto zu fahren wäre mir zu stressig. Ich nutze die Zeit im Zug, um zu lesen, etwas für die Firma vor- oder nachzubereiten oder um einfach nur abzuschalten.“

Für Brandstätter ist das Pendeln aber nicht nur eine Frage des Komforts, auch finanziell zahlt es sich für den Wiener Neustädter aus. Für eine Jahreskarte bezahlt er rund 88 Euro. Über die Jahre ist zwar der Preis immer geringfügig gestiegen, dafür bekam Brandstätter auch neue Möglichkeiten, wie er erzählt: „Seit der Einführung von ,VOR‘ ist auch das Busticket bei der Jahreskarte dabei.“ Da Mödling eine Schulstadt ist, sehe Brandstätter vor allem viele Schüler, die pendeln. Generell habe er aber auch ein Umdenken bei den arbeitenden Menschen bemerkt. „Die Züge sind insgesamt voller geworden.“

Eines ist für den Familienvater klar: Durch sein Pendeln, spart sich die Familie ein zweites Auto. „Meine Kosten pro Tag sind ca. 4,50 Euro für rund 34 Kilometer. Das ist echt günstig.“ Deshalb werde er auch in Zukunft den Zug nutzen.

Gute Infrastruktur für hohe Pendlerquote

Laut den ausgewerteten Daten von „addendum“ hat Zillingdorf die höchste Auspendlerquote im Bezirk. 88,9 Prozent der Erwerbstätigen pendelten 2017 zu ihrer Arbeitsstelle. ZZ-Bürgermeister Harald Hahn vermutet für den hohen Anteil zwei Ursachen: Die Infrastruktur habe sich stetig verbessert. Sowohl mit dem Auto, als auch mit den öffentlichen Verkehrsmitteln sei man schnell in Wien. Dazu komme, dass Zillingdorf „keine stark gewerbliche Struktur“ habe.

Hahn fasst die hohe Pendlerquote aber positiv auf: „Für mich ist das ein Zeichen der hohen Lebensqualität in Zillingdorf, dass die Menschen das Pendeln in Kauf nehmen“, so Hahn. Ebenfalls eine hohe Auspendlerquote, die von 1991 bis 2017 um 11,3 Prozent gestiegen ist, hat Ebenfurth. Auch für SPÖ-Bürgermeister Alfredo Rosenmaier ist die „ sehr gute Anbindung nach Wien, Wiener Neustadt oder Eisenstadt“ ein ausschlaggebender Grund. Klar sei aber auch, dass Ebenfurth im Vergleich zu anderen Gemeinden, schneller gewachsen sei.

Die geringste Auspendlerquote hat die Gemeinde Rohr im Gebirge. „Nur“ 51,3 Prozent verließen 2017 die Gemeinde, um zu arbeiten. ÖVP-Bürgermeister Christian Wagner vermutet, dass dies vor allem an der „exponierten Lage“ der Gemeinde liegt. Durch die weite Entfernung zu Wiener Neustadt wäre es für Unternehmen leichter, zu überleben. „Das spricht dafür, dass es Arbeitsplätze bei uns gibt“, so Wagner.

Waidmannsfeld hatte in den vergangenen 25 Jahren den höchsten Anstieg der Auspendlerquote (eine noch höhere als Wiener Neustadt). Waren es 1991 nur 65,4 Prozent der Erwerbstätigen, die pendelten, verließen 2017 bereits 85,5 Prozent beruflich bedingt die Gemeinde. Eine mögliche Ursache könnte laut SPÖ-Bürgermeister Andreas Knabel der Verlust von Arbeitsplätzen sein. „Ein Leitbetrieb, der zu 85 Prozent auf unserem Gemeindegebiet liegt, hat in den vergangenen Jahren viele Arbeitsplätze abgebaut.“

Dieser Pendler-Report wurde mit Daten der Rechercheplattform „addendum“ der Quo Vadis Veritas Redaktions GmbH. erstellt.