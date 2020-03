Soll Pamela Rendi-Wagner Bundesvorsitzende der SPÖ bleiben? Diese zentrale Frage beantworten seit vergangener Woche die SPÖ-Parteimitglieder. Für die Roten im Bezirk kommt die Mitgliederbefragung aber zum denkbar falschesten Zeitpunkt: „Es gibt gerade zig Themen, die durch die Befragung nicht von der Sozialdemokratie behandelt werden können.

Gesundheit ist nur ein Beispiel, wo wir sagen müssten, was Sache ist“, sagt Alfredo Rosenmaier, Landtagsabgeordneter und seit über zwei Jahrzehnten Bürgermeister von Ebenfurth. Der Zeitpunkt für die Befragung sei „mehr als bedenklich“, dennoch werde Rosenmaier teilnehmen. Ob er für Rendi-Wagner stimmt, wollte er im NÖN-Gespräch nicht sagen. „Ich werde mich nicht davor drücken und die, die mich kennen, wissen, was ich sagen werde“, so Rosenmaier. Dass Rendi-Wagner die Basis über ihre eigene Zukunft abstimmen lassen will, hat viele ihrer Parteikollegen überrascht – so auch den SPÖ-Bezirkschef Reinhard Hundsmüller: „Wir haben die Personaldiskussion hinter uns gebracht und jetzt haben wir eine neue, die noch von uns initiiert wurde.“

Hundsmüller hat sich noch nicht entschieden, ob er an der Befragung teilnehmen wird, derzeit gebe es auch für ihn genug andere Themen zu diskutieren: „Wir brauchen schon unabhängige Gerichte, damit wir rechtskonforme Politik betreiben können“, erklärt Hundsmüller und bezieht sich auf den Entscheid des Verfassungsgerichtshofes den „Ibiza“-Untersuchungsausschuss jetzt doch – wie von SPÖ und NEOS gefordert – im vollen Umfang stattfinden zu lassen.

Auch Peter Wittmann, ehemaliger Bezirkschef, Bürgermeister und Nationalrat, weiß noch nicht, ob er abstimmen wird. Denn von der Mitgliederbefragung hält er „nicht viel“, wie er im NÖN-Gespräch erklärt. Pamela Rendi-Wagner sei nun mal die derzeit gewählte Vorsitzende. „Im Grunde genommen hätten wir uns die Befragung sparen können“, so der Ex-Nationalrat.

Neben der Vertrauensfrage werden Mitglieder auch aufgefordert, inhaltliche Fragen zu beantworten und zu gewichten. Auch das sei nicht zielführend: „Man muss die Prioritäten nach der stattfindenden Diskussion richten. Ist das Migrationsthema aktuell, dann muss zur Migration Stellung genommen werden. Da hilft eine Prioritätenliste nichts.“

Sektion Jugend-Chef gegen Parteichefin

Gernot Hoffmann, Vorsitzender der Sektion Jugend, stimmt gegen die Parteichefin. „Ich bin der Meinung, dass Rendi-Wagner weder die Kraft noch das Zeug dazu hat, die SPÖ in der Opposition gut anzuführen. Für das ist zu viel passiert“, sagt Hoffmann. Ein geeigneter Kandidat für die Parteispitze sei der steirische Nationalrat Max Lercher. Dieser sei bodenständig und er spreche vor allem die Arbeiter an, so Hoffmann. Dass die Basis befragt wird, befürwortet der Jugend-Vorsitzende. Aber auch für ihn ist der Zeitpunkt schlecht gewählt. „Casinos, Eurofighter: Es gibt gerade genug Oppositionsarbeit zu erledigen“, betont der 28-Jährige.