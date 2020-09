60 Liter Desinfektionsmittel wurden im BRG Gröhrmühlgasse pro Woche benötigt, damit sowohl die Klassenräume als auch die Hände der Schüler und Lehrer keimfrei bleiben. Das wird sich mit dem kommenden Schulbeginn nicht ändern, weiß Direktor Günther Hofmann. Eine Veränderung bringt aber das neue Ampelsystem. Dieses bietet zwar genug Informationen für den Start in einen normalen Schulbetrieb, so der Direktor, ob sich die Vorgaben aber auch in der Praxis umsetzen lassen, wird sich erst während des Schuljahres zeigen, ist Hofmann überzeugt: „Ich hoffe, dass es ein gut funktionierendes Prinzip wird.“

Einen klaren Fahrplan gibt es bei Exkursionen. Neue Auslandsreisen werden nicht geplant. Bei den 7. Klassen steht noch eine verschobene Reise nach Rom an. Diese wird nur angetreten, wenn es die Gegebenheiten zulassen. „Wir können noch eine Woche vorher stornieren“, erklärt Hofmann. Die 6. Klassen holen Mitte September eine Sportwoche nach, ansonsten gibt es bei Exkursionen ein „massives Runterfahren“. Auch im BG Babenbergerring ist man bei Exkursionen vorsichtig. „Es fährt immer nur eine Klasse. Es werden keine Klassen vermischt“, sagt Direktorin Maria Kornfeld.

Laptops stehen schon zum Ausborgen bereit

Kommt es zu einem erneuten Distance Learning, ist man an den Gymnasien gewappnet: Laptops können ausgeborgt werden. Am BG Babenbergerring stehen rund 20 Leihgeräte bereit, die über den Sommer gewartet wurden. Im BRG Gröhrmühlgasse sind es über 30 Notebooks, die die Schüler ausborgen können. Hofmann möchte weiter investieren: „Wir werden ein oder zwei Dutzend Geräte anschaffen. Ich denke, dass wir den Bedarf decken können.“

Schüler bevorzugen Präsenzunterricht

Nina Kermer, Schulsprecherin der HLW, sieht jedoch bei einem neuerlichen Heimunterricht Probleme. In manchen Fächern sei ein Präsenzunterricht einfach notwendig: „In der Schule ist es ganz anders. Man ist nicht so abgelenkt, man kann sofort nachfragen und gibt es Unklarheiten, kann man sich untereinander helfen. Ich weiß, Fächer wie Rechnungswesen und Betriebswirtschaftslehre sind wichtig, aber genau das sind Fächer, die man irrsinnig schwer selbst lernen kann.“

Für Denise Hasenhütl, Schulsprecherin am BG Babenbergerring, wäre bei verschärften Maßnahmen der bereits erprobte Schichtbetrieb der beste Weg: „Meiner Ansicht nach konnte das Infektionsrisiko verringert werden, während sich Lehrer auch besser auf die Schüler konzentrieren konnten, die Klassenatmosphäre angenehmer war und die Lerneffizienz gesteigert wurde. Mit etwas Übung würden auch die jüngeren Schüler mehr davon profitieren können“, so die Schulsprecherin.

Vonseiten der Eltern wünscht man sich für die Kinder vor allem Sicherheit, wie Bettina Mittermann, Obfrau des Elternvereins am BG Zehnergasse, im NÖN-Gespräch erklärt: „Mein Wunsch ist, dass das Betreten der Schule den Schülern durch mehrere Eingänge ermöglicht wird. Ebenfalls ist wichtig, dass die Mund-Nasen-Schutzmaske überall dort verpflichtend zu tragen ist, wo der verordnete Mindestabstand nicht eingehalten werden kann.“