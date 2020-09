Kein Heimunterricht und keine geteilten Klassen: Mit dem Ampelsystem des Gesundheitsministeriums will ÖVP-Bildungsminister Heinz Faßmann Österreichs Schülern einen möglichst normalen Schulstart ermöglichen. Flächendeckende Schulschließungen aufgrund des Coronavirus soll es nicht mehr geben. Auch im Falle einer roten Ampelfarbe sollen „nur“ einzelne Klassen oder Schulen geschlossen werden.

Die NÖN hat bei den Pflichtschulen nachgefragt, wie sie sich für den besonderen Schulbeginn gerüstet haben. „Die bisher vorliegenden Informationen sind meines Erachtens für die Planung des Schulbeginns ausreichend, damit wir in ein möglichst normales Schuljahr 2020/21 starten können. Fragen, die in den nächsten Wochen wohl an jedem Schulstandort auftauchen werden, klären wir in Absprache mit der Schulaufsicht und der Gesundheitsbehörde“, sagt etwa Elisabeth Grafl, Direktorin an der Volksschule Pestalozzi.

„Bin zuversichtlich, dass uns im Ernstfall die Umsetzung mit einfühlsamer Unterstützung durch Pädagogen gelingen wird.“ Direktorin Elisabeth Grafl über das Tragen von MNS-Masken.

Insgesamt werden in der kommenden Woche in der Stadt Wiener Neustadt 608 Kinder eingeschult. Das sind um 75 mehr als im Schuljahr 19/20 (siehe Info-Box rechts). Bei einer gelben Ampelfarbe sieht das System vor, dass alle Schüler außerhalb der Klasse einen Mund-Nasen-Schutz tragen müssen. Dass das gerade in der Volksschule ein Problem werden könnte, glaubt Grafl nicht: „Das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes ist für Kinder in der Volksschule sicher eine große Belastung, anderseits befolgen Kinder in diesem Alter Regeln oft konsequenter als ältere Schüler. Ich bin zuversichtlich, dass uns im Ernstfall die Umsetzung mit einfühlsamer Unterstützung durch die Pädagogen gelingen wird.“

Wann darauf geachtet werden muss, dass Kinder einen Mund-Nasen-Schutz tragen, beschäftigt aber nicht nur das Lehrpersonal, sondern auch Eltern, wie Karin Bauer weiß. Die Direktorin der Volksschulen in Eggendorf und Zillingdorf sowie der Allgemeinen Sonderschule Eggendorf hat über die Ferien viele Elterngespräche geführt, bei denen es hauptsächlich um den Mund-Nasen-Schutz ging. Damit keiner besorgt sein muss, setzt Bauer auf einen ständigen und transparenten Informationsaustausch, wie sie im NÖN-Gespräch erklärt: „Als wichtigste Maßnahmen sehe ich Teamgespräche für ein gutes Krisenmanagement und einen stetigen Austausch mit den Eltern. Diese habe ich bereits umgesetzt, daher erwarte ich mir einen ruhigen Schulanfang.“ 838 Kinder starten im Bezirk in ihr erstes Volksschuljahr, 36 weniger als im Schuljahr 19/20.

Vorsichtig ist Bauer bei der Planung von Exkursionen. Die jährlichen Fahrten zum Theater der Jugend hat die Direktorin abgesagt. Der Schwimmunterricht, der eigentlich im Herbst stattfinden sollte, wurde auf das Frühjahr verschoben. „Sport ist ein sehr wichtiges Thema für Kinder, aber hier geht die Gesundheit vor“, sagt Bauer, die vermeiden möchte, dass alle Kinder in den zum Teil engen Umkleidekabinen aufeinandertreffen.

Aktivitäten möglichst ins Freie verlegen

Pestalozzi-Direktorin Grafl will, um die drohende Corona-Gefahr im Zaum zu halten, den Unterricht wenn möglich auch nach draußen verlegen: „Unser Schulgelände ist mit einem großen Garten ausgestattet. Wir werden daher besonderes Augenmerk auf möglichst ausgiebigen Aufenthalt im Freien legen und auch den überdachten Bereich, der ja 1928 ursprünglich als ,Freiluftturnhalle‘ gebaut wurde, verstärkt für Aktivitäten nützen.“

Das Lernen im Garten funktioniert auch während der Sommerschule an der NMS für Wirtschaft und Technik, wie Direktorin Karin Kaiser im NÖN-Gespräch erzählt. Über 80 Schüler zwischen zehn und 14 Jahren verbessern in verschiedensten Projekten ihre Deutschkenntnisse. Vorab wurden die Kinder in Gruppen geteilt. Innerhalb des Schulgebäudes ist das Abstandhalten und das regelmäßige Händewaschen das Um und Auf – und die Schüler halten sich an die Vorgaben. „Die Kinder sind sehr diszipliniert“, sagt Kaiser. Deshalb ist die Direktorin auch zuversichtlich, dass einem normalen Schulbetrieb nichts entgegensteht.

Auch für Karin Bauer war die Sommerschule wichtig, um Maßnahmen zu erproben, und die Kinder können den Schulbeginn gar nicht erwarten.

„Erfahrungen aus der Sommerschule haben gezeigt, dass sich die Kinder sehr auf die Schule freuen und dass unsere Maßnahmen gut greifen. Hier konnten alle bereits sehr wichtige Erfahrungen sammeln und dies stimmt mich positiv“, sagt Bauer.