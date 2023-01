Skigebiet Unterberg: Gratis-Tickets für Schüler

Werbung

Auch in diesem Winter gibt es für Wiener Neustädter Schüler für das Skigebiet Unterberg: 1.617 Kinder haben sich über die Schulen angemeldet, sie erhalten ihre Saisonkarten beim ersten Besuch am Unterberg.

Finanziert wird die Aktion aus dem – wegen seiner Funktion als Klubobmann im Landtag – nicht ausbezahlten Bürgermeister-Gehalt von Wiener Neustadts Stadtchef Klaus Schnebeerger (ÖVP). „Ich sehe die Aktion als hervorragende Möglichkeit, Stadt und Land über den Wintersport zusammenzubringen und das Zusammengehörigkeitsgefühl bereits bei den Jüngsten zu stärken“, sagt Schneeberger.

Die Aktion wird auch in diesem Jahr von der Firma Partsch unterstützt. Alle Kinder, die einen Gratis-Skipass besitzen, können an Samstagen und Sonntagen vom Bahnhof Wiener Neustadt gratis mit einem Partsch-Bus zum Unterberg und retour fahren. Die Busse fahren um 8 Uhr von Wiener Neustadt weg und um 16 Uhr vom Parkplatz Drahtal wieder retour. Begleitpersonen erhalten eine Fahrt um 7 Euro. Beim Kauf eines Tagestickets am Unterberg ist die Rückfahrt gratis.

