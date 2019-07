Am Sonntag liefen sie ein letztes Mal gemeinsam ein. Die Schwarzenbacher Fußballdamen bestritten ein Freundschaftsspiel gegen Weikersdorf. Am laufenden Spielbetrieb, der im August beginnt, werden sie nicht mehr teilnehmen. „Wir hatten nicht genügend Spielerinnen, um einen Spielbetrieb über die Saison zu gewährleisten“, nennt Sektionsleiter Josef Gradwohl die Gründe.

Es soll ein vorübergehendes Aus sein, geplant ist ein möglichst schnelles Comeback im Ligabetrieb. Beispiele aus der Vergangenheit zeigen, dass dieses Vorhaben leicht zur unlösbaren Hürde wird. Wer einmal aus dem Spielbetrieb weg ist, kehrt meist nicht mehr zurück. Während bei den Damen der Spielerinnenmangel nahezu der einzige Grund ist – der Hype rund um das ÖFB-Damenteam bei der Euro 2017 kam nie wirklich im Frauen-Vereinsfußball an – sind die Gründe für das Vereinssterben bei den männlichen Kollegen deutlich vielschichtiger.

Natürlich: Es gibt immer weniger Kicker. Das Sportangebot ist größer als noch in den letzten Dekaden – von Jiu Jitsu bis Baseball ist das Angebot gerade in der urbanen Region groß. Dieses Umstands ist sich auch Josef Enzinger, Obmann beim SC Matzendorf, bewusst. Der Unternehmer weiß aber auch, dass es an der mangelnden Einstellung zum Sport krankt, vor allem bei den Kindern.

"Fußball kommt da gleich nach Sklaverei"

„Wenn Kindergarten- und Volksschulkinder zu uns kommen, verbringen wir die meiste Zeit mit grundlegenden Übungen“, erzählt Enzinger: „Scheibtruhenfahren oder Purzelbäume, das können die meisten Kinder heute nicht mehr.“ Der SC Matzendorf hat selbst keine Kampfmannschaft mehr. 2007 stellte der Verein den Spielbetrieb ein – als bis dato letzter im Bezirk. Anders als anderenorts blieb die Nachwuchsabteilung bestehen. Derzeit kicken im Verein rund 45 Kinder. Eine Wiederaufnahme des Erwachsenenbetriebs ist dennoch in weiter Ferne. Enzinger, früher auch im Vorstand des SC Sollenau, ist darüber nicht wirklich böse: „Fußball kommt da gleich nach Sklaverei.“

Damit spielt er auf die Geldflüsse im Unterhaus an. Offiziell dürfen Amateur-Spieler nicht mehr als 540 Euro Monatsentschädigung erhalten. In der Praxis erhalten die Kicker aber oftmals deutlich mehr, auch in einer letzten Spielklasse – das ist ein offenes Geheimnis. Dieses Dilemmas ist sich auch Ebenfurths Bürgermeister Alfredo Rosenmaier bewusst. In seiner Gemeinde schloss der ASV vor 15 Jahren die Pforten. „Und darüber bin ich auch nicht unglücklich“, wie Rosenmaier offen zugibt. Denn dadurch spare sich die Gemeinde eine große Summe an Geld, die anderweitig investiert werden kann.

„Ich habe größten Respekt vor funktionierenden Vereinen. In den meisten Fällen ist es aber so, dass Clubs nur mehr künstlich am Leben gehalten werden“, zeigt sich Rosenmaier kritisch.

Verwaist ist der Ebenfurther Sportplatz ohne Fußballteam dennoch nicht. „Jeder, der bei uns anruft, kann bei uns am Platz spielen. Das ist in vielen anderen Gemeinden ja nicht möglich“, stellt Rosenmaier den Platz der Allgemeinheit zur Verfügung.