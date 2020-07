Am Donnerstag wurden jene Personen gebeten sich zu melden, die das Fluggerät unmittelbar vor dem bzw. beim Absturz beobachtet haben. Hinweise werden von der Polizeiinspektion Sollenau (059133-3370) entgegengenommen.

Die Ursachenforschung nach dem Absturz, bei dem der 55-jährige Pilot ums Leben gekommen war, hielt unterdessen weiter an. Erkenntnisse des eingesetzten Sachverständigen und der Fluguntersuchungskommission wurden seitens der Polizei erst in mehreren Wochen erwartet. Das Ergebnis der angeordneten Obduktion lag ebenfalls noch nicht vor.

Der Tragschrauber war in der Nähe des Bahnhofs Ober-Eggendorf in ein Wald- und Wiesengebiet gestürzt. Für den Mann am Steuer kam jede Hilfe zu spät. Ein Flur- und Baumbrand wurde von der Feuerwehr gelöscht.