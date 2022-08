Unfall auf der A2 sorgt für Stau im Morgenverkehr

Im Morgenverkehr bei regnerischer Fahrbahn kam eine Lenkerin mit ihrem in der Steiermark zugelassenen Fahrzeug in Berührung mit der Betonleitwand neben der dritten Fahrspur. Bei der Kollision wurde das Fahrzeug schwer beschädigt und in weiterer Folge das rechte Vorderrad abgerissen. Der Pkw kam nach einigen Metern zwischen der zweiten und dritten Spur zum Stehen.

Die Mitglieder der Feuerwehr Wiener Neustadt beseitigten das Fahrzeugwrack und sorgten nach Freigabe durch die Polizei für eine freie Fahrbahn. Das Fahrzeug wurde

Die Lenkerin wurde vom Rettungsdienst mit Verletzungen unbestimmten Grades versorgt. Nach knapp 1,5 Stunden konnten alle Kräfte wieder einrücken.

