Niederösterreich ist das erste Bundesland, in dem es in Neubauten keine Öl-Heizungen mehr geben wird. Dennoch: Jeder sechste Haushalt heizt immer noch mit Öl. Um den Umstieg zu erleichtern, gibt es einen Bonus: Bis zu 5.000 Euro erhält, wer von Öl auf ein alternatives Heizsystem umsteigt.

Doch manchmal bleibt das Öl auch nach der Sanierung: „Wir erneuern zwei Ölkessel im Jahr. Meistens bei älteren Leuten um die 70 Jahre. Sie wollen nicht mehr viel planen und der Kostenaufwand soll sich in Grenzen halten“, weiß Installateur Stefan Kabicher aus Schwarzenbach. Sonst werden Ölheizungen oft gegen Pelletsanlagen getauscht.

Und im Neubau kamen bei In-stallateur Kabicher seit Jahren keine Ölheizungen zum Zug. Aktuelle Zahlen zeigen, dass im Bezirk Wiener Neustadt noch 5.222 Ölheizungen für Wärme sorgen, in der Stadt sind es 344. Heinz Toifl, Prokurist bei MMM Energie, weiß, dass manche von ihnen zwischen 40 und 50 Jahren alt sind: „Der alte Bestand gehört saniert. Das Verbot betrifft nur den Neubau, im Altbestand funktionieren Alternativenergien oft nicht und Gasleitungen sind im Bezirk nicht überall vorhanden.“ Heizöl wird im Bezirk stark nachgefragt, MMM bietet Energieberatungen an. Und auch für den Tausch auf moderne Ölheizungen gibt es eine Förderung: „Ich rate, diese zu nutzen, da sie heuer ausläuft“, so Toifl.

Auch in Kirchschlag und Umgebung findet sich noch der eine oder andere Ölkessel, obwohl ÖVP-Bürgermeister Josef Freiler aktiv in Sachen Fernwärme ist. Er initiierte sowohl die Fernwärme Kirchschlag (WEF Energieservice) als auch die gemeindeeigene Fernwärme: „Wir haben einen sehr guten Zulauf. Es sind mittlerweile 30 Lkw-Ladungen Öl pro Jahr, die nicht mehr zu uns geliefert werden“, rechnet Freiler vor. Im Jänner und Februar besucht er die Bürger, um sie vom Umstieg zu überzeugen. Geschätzte 40 von 1.500 Haushalten würden noch mit Öl heizen. Aber: „In den Katastralgemeinden haben wir kein Fernwärmenetz.“

Notversorgung dann doch mit Öl

Und auch Freiler kommt nicht ganz ohne Öl aus, zumindest nicht bei einem Notfall: „Sollte alles ausfallen, haben wir einen Heizcontainer mit einem Ölkessel, leider. Im Vorjahr haben wir noch 2.000 Liter Öl gebraucht. Aber seit Herbst, seitdem wir das 2. Fernwärmenetz haben, kommen wir ohne aus“, sagt Freiler.

Keine großen Auswirkungen durch das Verbot von Ölheizungen im Neubau erwartet sich Robert Wahl von Holz Wahl aus Theresienfeld. Er liefert seit 2004 Pellets: „Wir sind ein kleiner Lieferant und heute werden mehr Wärmepumpen eingebaut. Die Nachfrage ist gleichbleibend bis nachlassend.“ Der Wärmepumpen-Trend ist auch ganz klar von Installateur Daniel Dinhopl aus Wiener Neustadt zu sehen: „Ich baue viele Wärmepumpen ein. Die Frage nach Ölheizungen stellt sich nicht, es geht um den Platz im Haus. Einen Heizwärmebedarf von 3 kW schafft auch eine Wärmepumpe im Neubau.“

Ölheizungen sind im geförderten mehrgeschossigen Wohnbau schon lange kein Thema mehr. In der Pottendorfer Straße in Wiener Neustadt errichtet die Bau-, Wohn- und Siedlungsgenossenschaft Alpenland ein großes Wohnbauprojekt. „Alpenland hat schon vor Jahren im Sinne des Umweltschutzes sowie der Kosteneffizienz für unsere Kunden auf umweltverträglichere Heizsysteme wie etwa Wärmepumpen oder Fernwärme umgestellt.

Dies ist ebenfalls eine Voraussetzung für die Inanspruchnahme der Wohnbauförderung des Landes NÖ“, sagt Obmann Norbert Steiner. Der Sollenauer SPÖ-Bürgermeister Stefan Wöckl, stellvertretender Obmann der EBSG, bestätigt: „Im mehrgeschossigen Wohnbau wurde Öl nicht eingebaut. Dort, wo Gas vorhanden ist, setzen wir viel auf Gaszentralheizung, sonst auf alternative Energien.“