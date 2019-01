Wer noch keine 18 Jahre alt ist und bis 31. Dezember geraucht hat, muss den Glimmstängel seit 1. Jänner ausdämpfen. Das neue Jugendgesetz erlaubt Rauchen und Konsumieren von Spirituosen erst nach dem 18. Geburtstag. Wer sich nicht daran hält, macht sich strafbar – und nicht nur sich selbst, sondern auch die Eltern und jene, die es verkauft haben.

„Es ist den Jugendlichen nicht bewusst, dass es ein Strafdelikt ist“, meint Maria Kornfeld, Direktorin vom BG Babenbergerring in Wiener Neustadt. Vor Gericht kommen sie zwar nicht, wie Birgit Borns, Vizepräsidentin des Landesgerichtes, weiß, aber es sei eine Verwaltungsstrafe.

Mehr Bewusstsein für Konsequenzen schaffen

Direktorin Maria Kornfeld hält die Entscheidung über das Hinaufsetzen des Alters für gut – auch, um Bewusstsein zu schaffen. Im Jänner wird sie persönlich durch die Klassen gehen, um ihre Schüler zu informieren. Dasselbe gilt auch für die Eltern, sie sollen wissen „dass es nicht nur ein Kavaliersdelikt ist“, wenn ihre minderjährigen Kinder rauchen. Am BG Babenbergerring herrscht seit Schulanfang ohnehin absolutes Rauchverbot, so wie an allen anderen Schulen. Niemand darf mehr am Schulgelände rauchen – weder Lehrer, noch Schüler, noch Besucher. Kornfeld kündigt an: „Wenn ich jemanden erwische, dann lade ich die Eltern vor.“

Eine Herausforderung ist die Situation für Lokalbesitzer sowie Fest- und Ballveranstalter. Auch sie stellen sich auf das neue Alterslimit ein und wenden großteils bewährte Methoden an. Denn: Es sei schwierig, das Alter aufgrund des Aussehens abzuschätzen. Bernd Brandstätter, Betreiber der Rox-Bar (ab 18 Jahren) und des GmbH (ab 16 Jahren) in der Wiener Neustädter Innenstadt, sieht es als beste Lösung, das Eintrittsalter von 16 auf 18 hinaufzusetzen.

„Die ganze Herrengasse muss sich hier etwas überlegen"

„Die ganze Herrengasse muss sich hier etwas überlegen. Im Lokal ist es schwer zu kontrollieren, wie alt jemand ist und was er konsumieren darf“, so Brandstätter. Die Besucher kämen auch gemeinsam: „Wenn die Älteren für die Unter-18-Jährigen etwas kaufen, dann mache ich mich strafbar. Die Jüngeren konsumieren es ja in meinem Lokal“, kennt Bernd Brandstätter die Problematik.

Bei der Wiener Neustädter Frühlingssoiree am 30. April werden alle Besucher unter 18 mit einem hübschen Armband versehen. Das war auch bis jetzt schon so, nur für alle unter 16. „Dadurch wissen auch unsere Caterer, wer was bekommen darf. Es ist sonst schwierig, bei der großen Masse zu kontrollieren“, erklärt Organisator Claus Fuchs.

Und letztendlich könnten sie sich als Veranstalter auch strafbar machen. Die dezenten Bänder, die zur Ballkleidung passen sollen, sind in den Farben der Frühlingssoiree und mit dem Logo versehen. Ausgeteilt werden sie gleich beim Einlass: „Wir sehen oft schon an den Karten, wen es betrifft“, informiert Fuchs.

„Der Schutz der Jugend ist das Allerwichtigste“

Die Regelungen macht auch vor Vereinen oder Institutionen wie der Freiwilligen Feuerwehr nicht Halt. Sie laden zu Bällen oder zu Festen, die auch von Jugendlichen besucht werden. Karl-Heinz Greiner, Kommandant der FF Weikersdorf und Abschnittskommandant Wiener Neustadt-Nord, findet es gut, dass es nun ein österreichweites Jugendgesetz gibt, und bringt es auf den Punkt: „Der Schutz der Jugend ist das Allerwichtigste.“

Bei den Veranstaltungen der Freiwilligen Feuerwehr gibt es ebenfalls Bänder für alle, die noch zu jung sind, um rauchen oder um Alkohol trinken zu dürfen.