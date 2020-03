Damit sich das Coronavirus nicht weiterverbreitet, sind auch die Betriebe gefragt, Vorkehrungen zu treffen. Als einer der größten Arbeitgeber der Region hat der Wieselburger Lichtsysteme-Spezialist ZKW, der auch in Wiener Neustadt Mitarbeiter beschäftigt, bereits mehrere Maßnahmen umgesetzt. Vergangene Woche wurden den ZKW-Mitarbeitern bis auf Weiteres alle außereuropäischen Dienstreisen und solche in Krisenregionen untersagt. In Europa sollen Dienstreisen und Kundenbesuche auf ein Minimum beschränkt werden. Darüber hinaus wurde mit den Mitarbeitern – sofern es technisch, inhaltlich und persönlich möglich ist – Home Office vereinbart. „Obwohl bei ZKW keine Verdachtsfälle vorliegen, ergreifen wir nun proaktiv Maßnahmen, um das Ansteckungsrisiko mit Covid-19 zu minimieren“, erklärt Oliver Schubert, CEO der ZKW Group.

Mitarbeiter werden auch räumlich getrennt

Beim Baustoffkonzern Baumit in Wopfing gibt es für alle Mitarbeiter einen Verhaltenskatalog der klare Hinweise zu Kontakt- bzw. Hygienemaßnahmen beinhaltet. Alle Angestellten wurden ersucht, den persönlichen Kontakt mit Kollegen bzw. mit Externen in der nächsten Zeit zu reduzieren und Besprechungen so weit wie möglich telefonisch abzuhalten. Dienstreisen müssen von der Geschäftsführung freigegeben werden und die berufliche Teilnahme an Großveranstaltungen und Messen wurde verboten. „Wir haben Abteilungsleiter ersucht, zu prüfen, ob ihre Mitarbeiter vorübergehend in getrennten Büros untergebracht werden können bzw. Personen, bei denen es sinnvoll ist, Home Office anzubieten, um einen potenziellen Gesamtausfall einer Abteilung zu verhindern“, sagt Baumit-Geschäftsführer Georg Bursik.

Verschärfte Maßnahmen gibt es auch für externe Mitarbeiter. „Wir beschäftigen vorerst keine Personen aus den öffentlich bekannten Krisengebieten an den Baumit-Standorten. Der Einsatz von zusätzlichem Fremdpersonal wird, soweit nicht unbedingt erforderlich, bis auf Weiteres vermieden“, erklärt Bursik. Auswirkungen auf die Baubranche habe die Pandemie noch nicht gehabt. „Aufgrund der warmen Wettersituation bewegt sich die Bautätigkeit im Osten Österreichs über dem Niveau der Vorjahre. Hoffen wir, dass das Coronavirus diesen Trend nicht zu sehr beeinflusst“, so der Baumit-Geschäftsführer.

Ähnliche Maßnahmen zum Schutz der Mitarbeiter hat auch das Wiener Neustädter Unternehmen Murexin getroffen. „Wir haben umgehend unsere Mitarbeiter angewiesen, von Dienstreisen ins Ausland, die vielfach unser Tagesgeschäft, als international tätiges Unternehmen, prägen, Abstand zu nehmen“, sagt Bernhard Mucherl, Geschäftsführer bei Murexin. Derzeit prüfe man auch, wie man die Familien der Angestellten unterstützen kann. „Aktuell erarbeiten wir mit unseren Schwesterunternehmen und unserem Mutterkonzern eine einheitliche Vorgehensweise, für unsere Mitarbeiter eine Kinderbetreuung zu Hause zu ermöglichen“, so Mucherl.

Unter strengeren Hygienemaßnahmen arbeitet auch der Papierhersteller Essity in Pernitz. „Die Nachfrage an Klopapier ist stark gestiegen. Wir produzieren aber 24 Stunden am Tag. Die Versorgung ist gesichert“, heißt es aus der Presseabteilung des Unternehmens.