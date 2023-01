Wahlkampf im Bezirk: Noch Ruhe vor dem Sturm

Werbung

Die Parteien haben ihre Bezirkslisten präsentiert – mittlerweile ist auch fix, das die KPÖ mit einer eigenen Liste im Wahlkreis kandidieren wird.

Die Bezirks-ÖVP ist mit Wiener Neustadts Bürgermeister Klaus Schneeberger, dem Lichtenegger Franz Rennhofer und dem Wiener Neustädter Stadtrat Franz Dinhobl gleich dreimal im Landtag vertreten. Wie berichtet, haben sowohl Schneeberger als auch Rennhofer bereits ihren Rückzug verkündet, Franz Dinhobl wird hingegen als Spitzenkandidat für den Wahlkreis ins Rennen gehen: „Ich sehe mich als Nachfolger von Klaus Schneeberger in der Verantwortung, die Themen unserer Region in Sankt Pölten stark zu vertreten und in der Partnerschaft mit dem Land, die Weiterentwicklung voranzutreiben. Wir müssen und werden die richtigen Antworten geben, wenn es um die Frage der Kinderbetreuung, der Pflege, der Mobilität und des Umweltschutzes geht. Wir werden der Versiegelung den Kampf ansagen und uns entlang der Achse Semmering-Reichenau-Wiener Neustadt-Baden-St.Pölten kulturell weiterentwickeln.“

SPÖ setzt auf Gesundheit und Sicherheit

Bei der SPÖ ist es für Wiener Neustadts Vizebürgermeister Rainer Spenger das erste Antreten als Listenerster bei der Landtagswahl. Er will bei den Wählern vor allem mit den Themen Sicherheit – etwa dem seit längerem geforderten Wachzimmer am Bahnhof – oder dem Thema Gesundheit punkten. „Dringend notwendig sind zusätzliche Kassenärzte am Land und eine Aufstockung des Personals im Landesklinikum, inklusive besserer Arbeitsbedingungen.“

Bei der FPÖ führt der Wiener Neustädter Udo Landbauer nicht nur die Spitze der Landespartei, sondern auch die Bezirksliste an. „Es ist Zeit, entschlossen gegen die Rekordteuerung zu kämpfen“, so Landbauer. Er fordert u.a. „echte Preisdeckel für Strom, Gas, Grundnahrungsmittel und Treibstoff“.

Bei den Grünen will Wiener Neustadt Stadträtin und Listenerste Selina Prünster mit den Themen Bodenschutz und Mobilität punkten. Es solle nicht nur Versiegelung verhindert, sondern auch mit der Entsiegelung von Flächen begonnen werden. Bei der Mobilität will Prünster bei den Angeboten für die Jugend ansetzen: „Drei Viertel der Jungen geben an, dass sie auf Aktivitäten verzichten müssen, weil das Öffi-Angebot fehlt, das müssen wir ändern.“ Sie erwartet sich davon einen großen Effekt: „Wenn wir bei der Mobilität die Jugendlichen erreichen, holen wir damit letztendlich alle ab.“

Für die NEOS tritt der Wiener Neustädter Bernhard Lutzer an. „Die Gesundheitsversorgung im Bezirk macht vielen Menschen Sorgen. Die Landarztgarantie hat sich als heiße Luft herausgestellt.“ Es gebe viele unbesetzte Kassenstellen in der Region „und wir sind in der Zwei-Klassen-Medizin angekommen.“ Am Beispiel der Ostumfahrung sehe man, dass die jetzige Politik nicht in der Lage sei, an morgen zu denken und die Sorgen der nächsten Generation ernst zu nehmen.

Mit Eva Cakmak aus Brunn am Gebirge steht für die KPÖ auch eine Wahlkreis-Spitzenkandidatin auf dem Stimmzettel. Sie konnte von der NÖN nicht erreicht werden.

