Von Winterschlaf lässt es sich derzeit nur träumen – und das nicht nur in den Gärten. Bei einem Rundgang mit Obfrau Gertrud Vollmar durch den Schrebergartenverein Schützengasse in Wiener Neustadt wird sichtbar, welche bunten Blüten Temperaturen um die 20 Grad hervorbringen. „Sogar Salat habe ich noch einmal angepflanzt. Und auch die Bohnen blühen noch“, zeigt die Gärtnerin aus Leidenschaft die vielen Pflanzen. Viele Topfblumen blühen noch so üppig wie im Sommer, Ringelblumen und Ziertabak mit weißen Blüten stehen am Rand von abgeräumten Beeten.

Erika Groihs verkauft bei warmem Wetter weniger Maroni. | Bettina Kreuter

Bienen laben sich an den violetten Knospen des Borretschs und Rosen leuchten in unterschiedlichen Farben an teils kahlen Ästen. „Auch die typischen Winterblüher wie der gelbe Winterjasmin blühen schon. Schwer haben es die Kohlsprossen, sie sind noch zu klein und brauchen die Kälte“, sagt Getrud Vollmar. So mancher Hobbygärtner genießt die gewonnene Zeit: „Ich freue mich, dass ich jetzt mehr in meinem neuen Schrebergarten sein kann. Dadurch habe ich weniger Zeitdruck“, meint eine Dame in Wiener Neustadt.

Auf den Baustellen wird fleißig gearbeitet

Ob es im November 7 oder 20 Grad hat, ist laut Strabag-Niederlassungsleiter Robert Kallinger egal: „Ein Problem am Bau sind nur die Minusgrade.“ „Der warme November ist für uns, gerade bei der herrschenden Hochkonjunktur, ein großer Vorteil“, erklärt Martin Pertl, Geschäftsführer der Firma Handler Bau aus Bad Schönau. „Bei warmem Wetter so wie jetzt kann man alle Arbeiten durchführen. Nur bei Fassaden und der Verarbeitung von Sondermaterialien sollen die Temperaturen nicht unter 5 Grad fallen“, sagt Baumeister Johannes Dinhobl. In der Regel könne am Bau bis Mitte Dezember gearbeitet werden.

Quelle: ZAMG; Foto: MNStudio/Shutterstock.com; NÖN-Grafik: Bischof

Das warme, sonnige Wetter wirkt sich auch auf den Maroniverkauf aus. Seit 1. Oktober ist Erika Groihs mit ihrem Stand am Hauptplatz: „Wir sind aus Tradition da, egal wie das Wetter ist. Unsere Stammkunden schauen auch bei Sonne vorbei, aber die verkauften Portionen sind kleiner“, berichtet Groihs. Natürlich würden weniger Maroni als an kalten Novembertagen verkauft. Ihre Familie bietet seit 100 Jahren heiße Maroni von der Holzkohle an, vor ihr hat ihre Tante den Stand geführt. Für Groihs persönlich sind die warmen Temperaturen von Vorteil. Schließlich steht sie den ganzen Tag im Stand.

Im Naturschneegebiet Unterberg wirkt sich das Wetter nicht aus: „Wir müssen ohnehin auf den Schnee warten. Heuer war es erst im Februar und März soweit“, meint Erich Panzenböck.