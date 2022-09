Wirte auf der Suche nach Personal

Werbung Aboaktion NÖN 3 Wochen gratis testen und Top-Preise abstauben

Gespräche vieler Gastronomen mit der NÖN zeigen: Der Branche ist es schon einmal besser gegangen. Es sind vor allem zwei große Brocken, die den Wirten zu schaffen machen. Zum einen ist das Personal knapp, zum anderen wirkt sich die Teuerung aus. Bernd Brandstädter vom „Gasthaus zum Dom“: „Mir hat jetzt eine Küchenhilfe gekündigt, die seit 13 Jahren im Unternehmen gearbeitet haben. Aber ihr ist die Zukunft in der Gastro zu ungewiss – da kann man reden was man will, man hat keine Chance.“

Beim „Puchegger-Wirt“ in Winzendorf macht sich die Teuerung bemerkbar: „Wir mussten die Speisekarte anpassen und um ein paar Euro teurer werden, den Rest der Teuerungen schlucken wir. Die Preisschwankungen sind wirklich extrem. Vorher haben 10 Liter Küchen-Öl 12 Euro gekostet, jetzt kostet es zwischen 26 und 40 Euro.“ Im Großen und Ganzen geht es dem „Puchegger-Wirt“ aber gut, sagt Christoph Puchegger. „Ich glaube, dass vor allem die Wirte, die eine ehrliche und gute Küche haben, überbleiben werden. Die Leute schätzen Qualität und sind auch bereit, dafür ein paar Euro mehr zu bezahlen.“

Gitti Hoffmann vom „Stelzenheuriger Kamper“ in Maiersdorf beklagt massiven Personalmangel: „Wir benötigen eine Servicekraft für Samstag und Sonntag, aber es gibt kein Personal. Die Situation ist katastrophal. Aber es ist auch allgemein wenig los, deshalb haben wir die Sperrstunde auf 22 Uhr vorverlegt. Unser Tagesmenü gibt es aber weiterhin. Wir wurschteln uns halt durch.“

Auch Lukas Döller vom gleichnamigen Heurigen in Katzelsdorf merkt: „Uns steht derzeit weniger Personal zur Verfügung und die Gäste sparen. Das merkt man daran, dass die meisten Besucher nicht mehr länger bleiben, sondern nach einer Speise und einem Getränk das Gasthaus verlassen.“ Momentan sei er mit dem Geschäft trotzdem zufrieden, „denn derzeit wird mehr Wein ab Hof verkauft und zuhause konsumiert“.

„Müsste zusperren ohne die Hilfe der Familie“

In der Buckligen Welt haben sich die Gastro-Probleme in den letzten Jahren gehäuft. So gibt es etwa in Hochwolkersdorf, Lichtenegg und Hochneukirchen gar kein Wirtshaus mehr. Dabei ist es oft nicht das Ausbleiben der Gäste, sondern der eklatante Personalmangel, der immer mehr verzweifeln lässt. Größere Feiern können oft nicht angenommen werden, weil das Personal dafür nicht zu finden ist. Elisabeth Mößner führt mit dem „Café Restaurant Mößner-Karner“ einen der drei noch offenen Gastronomiebetriebe in Schwarzenbach: „Ich würde jetzt dringend wen für zwei Monate brauchen, aber obwohl wir gut bezahlen würden, findet sich niemand. Wenn ich nicht die Familie hätte, müsste ich schon zusperren.“ Sie merkt auch schon, dass Gäste mehr sparen: „Das Feierabend-Bier trinken sie jetzt zu Hause.“

Die höheren Strompreise wälzt sie zur Zeit nicht auf die Gäste ab: „Denn dann kommt keiner mehr.“ Sparpotenzial sieht Mößner beim Heizen, es werden nur die wichtigsten Räume beheizt. Auch beim Angebot auf der Speisekarte rechnet sie in Zukunft mit Einschränkungen. Den Sparmaßnahmen wird wahrscheinlich auch das offene Bier zum Opfer fallen: Die massiv gestiegenen Kosten für die Kühlung und die monatlichen Reinigungskosten der Anlage können nicht mehr erwirtschaftet werden.

Hollenthons Dorfwirt Gerhard Posch zeigt sich zumindest bei der Gastfrequenz zufrieden: „Ich kann mich nicht beklagen“. Doch unter Personalmangel leidet auch er: „Am Wochenende will niemand mehr hackln, da kannst zahlen was du willst.“

