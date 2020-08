Die Coronakrise und der damit verbundene Lockdown haben Österreichs Wirtschaft schwer getroffen. Das macht sich nicht zuletzt auch bei den aktuellen Arbeitsmarkt-Zahlen für Niederösterreich bemerkbar: Demnach stieg die Anzahl jener Menschen im Industrieviertel, die auf Jobsuche waren, im ersten Halbjahr im Vergleich zu 2019 um mehr als 28 Prozent an. Waren im ersten Halbjahr 2019 etwa 21.660 Menschen auf Jobsuche, liegt die Zahl nach Ende der ersten Jahreshälfte 2020 bei etwa 27.750.

Auch im Bezirk Wiener Neustadt ist die Arbeitslosigkeit stark gestiegen, wenn auch im niederösterreichweiten Vergleich dieser Anstieg noch geringer ausfällt als in den meisten anderen Bezirken.

6.848 Menschen waren im ersten Halbjahr 2020 als arbeitslos gemeldet. Das sind um 1.476 Personen mehr als im Vorjahreszeitraum. Die steigende Arbeitslosigkeit ist auch mit dem Rückgang bei der Beschäftigung verbunden. In der ersten Jahreshälfte 2020 verzeichnete das AMS ein Minus bei unselbstständig Beschäftigten von 1,1 Prozent. „Die Arbeitslosigkeit ist in allen Branchen gestiegen“, sagt der Leiter des AMS Wiener Neustadt Mevlüt Kücükyasar. Besonders betroffen ist die Hotel- und Gastronomiebranche.

Supermärkte & Security waren weniger betroffen

„Nur bei manchen Berufen, wie Security/Bewachung, Verkäufer im Lebensmittelhandel und im Gesundheitsbereich war die Nachfrage in den ersten Monaten groß“, erklärt Kücükyasar.

Bestätigen kann das die in Lanzenkirchen ansässige Firma SecurityAccess. Zwar befanden sich die Mitarbeiter im März in Kurzarbeit, da es in der Sicherheitstechnik aber rasch wieder bergauf ging, läuft die Firma seit Juni im Normalbetrieb.

„Durch unsere Aufträge vor, während und auch nach der Kurzarbeit haben wir dann im Juni zwei weitere Mitarbeiter aufgenommen“, heißt es von SecurityAccess auf NÖN-Anfrage. Derzeit ist auch eine weitere Stelle ausgeschrieben.

Quelle: AMS; NÖN-Grafik: Gastegger Illustration: Golden Sikorka /Shutterstock.com

Aktuell sind 6.883 Menschen in der Region arbeitslos (Stand Juli 2020). Am stärksten gestiegen ist die Arbeitslosigkeit bei jungen Menschen (Plus 70 Prozent), Ausländern (Plus 40 Prozent) sowie Akademikern (Plus 29 Prozent). Im Vergleich zu den vergangenen Monaten ist zwar eine Erholung auf dem Arbeitsmarkt in Wiener Neustadt zu beobachten, Kücükyasar rechnet aber damit, dass die Arbeitslosigkeit nach dem Sommer wieder steigen wird.

Zudem stagniere die Anzahl der Personen, die nach dem Höhepunkt der Coronakrise schnell einen Job finden konnten. „Die große Rückkehr in den Arbeitsmarkt ist in dieser Form nicht mehr ersichtlich“, sagt der AMS-Leiter. Offen ist auch, wie viele Betriebe im Herbst noch die Kurzarbeit in Anspruch nehmen werden. Zuletzt ist die Anzahl gesunken: Im April waren 13.266 Menschen in Kurzarbeit, im Mai waren es 2.478 und im Juni 1.905.