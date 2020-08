Wer bei einem Blutspendetermin des Roten Kreuzes den Spendenbereich betritt, bei dem wird zuerst einmal die Temperatur gemessen. Der Sicherheitsabstand und alle Hygiene- und Desinfektionsmaßnahmen müssen eingehalten werden und kommen sollte man zum Blutspenden am besten alleine – also ohne Begleitperson. In Zeiten von Corona laufen Blutspendeaktionen anders ab als sonst, Spender gibt es aber zum Glück ausreichend.

„Es gibt in Österreich derzeit genug Blutkonserven, die Versorgung ist gesichert. Aber der Bedarf an Blut macht keine Sommerpause. Gerade an heißen Tagen und in der Urlaubszeit ist es wichtig, an die Wichtigkeit Blut zu spenden zu erinnern“, so das Rote Kreuz.

privat Aus Wien: Der erste Spendenausweis von ÖVP-Gemeinderat Johann Machowetz.

Jemand, der das wohl nie vergisst, ist mit Sicherheit ÖVP-Gemeinderat Johann Machowetz. Seit 55 Jahren geht der Wiener Neustädter Blut spenden. Insgesamt hat er sich dabei schon 165 Mal eine Nadel in die Venen stechen lassen. Das erste Mal gespendet hat er in Wien: „Ich bin im 9. Bezirk in Steinwurfweite vom damaligen Allgemeinen Krankenhaus aufgewachsen, folgte aufgrund eines Krankenbesuches mit 18 Jahren einem Spendenaufruf und meldete mich damals zu meiner 1. Blutspende“, erzählt Machowetz. Seither ist er der guten Sache nicht nur treu geblieben, er animiert auch laufend andere, seinem Beispiel zu folgen. Von der Familie und Gemeinderatskollegen bis hin zu Soldaten, die ihm in seinem Dienst als Berufsoffizier begegnet sind, Machowetz konnte viele motivieren. „Schon damals dachte ich mir, dass diese Form meiner Hilfeleistung für mich einfach, problemlos und vor allem hoffentlich hilfreich für die betroffenen Patienten ist“, so der Gemeinderat.

Machowetz freut sich aber auch über die regelmäßigen Blutuntersuchungen und dass er informiert wird, wenn seine Blutspende an einen betroffenen Patienten weitergegeben wird. „Jeder Mensch kann plötzlich, vor allem unerwartet, unvorbereitet aufgrund eines Unfalles in eine gesundheitlich bedrohliche Lage geraten, wo ihm nur eine Blutkonserve das Leben retten kann“, sagt Machowetz. Deshalb denkt der 73-Jährige noch lange nicht ans Aufhören: „Wenn ich von der Blutspendezentrale vom Spenden nicht abgewiesen werde, möchte ich auch in Zukunft weiter spenden, solange es meine Gesundheit erlaubt.“

„Es dient dem Allgemeinwohl“

Ein treuer Blutspender ist auch Helmut Puritscher. In den letzten 38 Jahren hat er bis dato 102 Mal sein Blut gespendet. Auch er war bei seinem ersten Blutspendetermin 18 Jahre alt. „Ich weiß, dass die Spitäler 365.000 Blutbeutel pro Jahr brauchen und da möchte ich meinen Teil beitragen. Das dient dem Allgemeinwohl und wenn jeder Blutspenden würde, dann wäre alles in Ordnung“, sagt der Journalist und PR-Berater im NÖN-Gespräch.

Auch einen Freund und seine Frau konnte der Wiener Neustädter schon zum Blutspenden animieren. Erst Ende März war Puritscher selbst das letzte Mal bei einer Blutspendeaktion, auch weil es ihn interessierte, wie die doch so wichtigen Termine in Zeiten von Corona ablaufen. Empfangen wurde er von Mitgliedern des Zivilschutzverbandes. Aufgrund der Corona-Situation gab es einige Maßnahmen zu beachten, abgeschreckt hat es ihn nicht. „Das muss so sein“, sagt Puritscher.