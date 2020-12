Wiener Neustadt hat die erste Massentest-Erfahrung bereits hinter sich: Am Wochenende wurden in den Kasematten 1.279 Lehrer aus Stadt und Bezirk Wiener Neustadt getestet, organisiert von der Militärakademie – was reibungslos funktionierte, wie zahlreiche Pädagogen bestätigen. Für die Massentests am Wochendende, die in Wiener Neustadt an acht Standorten stattfinden, laufen die Vorbereitungen. ÖVP-Bürgermeister Klaus Schneeberger: „Dies ist ein besonderes Service an die Bürger, die sich somit in jedem Wohnviertel testen lassen können. Und er richtet einen Appell an die Bevölkerung: „Nehmen Sie dieses Angebot der Tests wahr und kommen Sie zahlreich. Es ist ein ganz wichtiger Mosaikstein zur Bekämpfung der Corona-Pandemie. Jeder, der sich hier testen lässt, schützt sich und andere.“

Die Gemeinde Winzendorf-Muthmannsdorf hatte keine Probleme bei der Organisation der Massentests. Es wurde ein Aufruf für medizinisches Personal über „WhatsApp“ gestartet. Vom Krankenpfleger bis zur Arzthelferin haben sich viele freiwillig gemeldet, die eine Ausbildung haben, um den Test durchführen zu können. Für die Administration würden sich laut UBL-Bürgermeisterin Ernestine Sochurek die Gemeinderäte und einige Freiwillige zur Verfügung stellen. „Wir unterstützen die Massentests natürlich“, sagt die Bürgermeisterin gegenüber der NÖN, „dennoch bin ich nicht davon überzeugt, dass über eine Momentaufnahme Infektionen wie diese verhindert werden können.“ Für Sochurek seien andere Maßnahmen wie Maske tragen, Hände desinfizieren, Abstand halten und Massenansammlungen meiden weitaus wichtiger.

In Felixdorf ist alles für die Massentests vorbereitet. Bei 4.685 Gemeindebürgern sind laut SPÖ-Vizebürgermeister Günther Straub zwei Teststraßen notwendig. „An dieser Stelle an alle Helfer ein großes Dankschön“, sagt SPÖ-Bürgermeister Walter Kahrer. „Die Massentestungen sind ein gutes Instrument, um einen Querschnitt durch die Bevölkerung zu erhalten“, sagt Vize Straub, gibt aber zu bedenken, dass es stark darauf ankommt, wie viele Leute überhaupt testen kommen. „Wir gehen in Felixdorf von der Hälfte aus“, sagt dieser.

Ähnlich sieht es Katzelsdorfs ÖVP-Ortschef Michael Nistl: „Ich wünsche mir, dass weit mehr als 50 Prozent erscheinen werden.“ Auch Bürgermeister-Nachbar Bernhard Karnthaler (ÖVP) aus Lanzenkirchen (hat 50 freiwillige Helfer) glaubt an eine 50-Prozent Quote, Bad Erlachs Bürgermeister Hans Rädler (ÖVP) hofft sogar auf 60 Prozent: „Ich denke, dass die Vernunft der Menschen überwiegt.“

Zillingdorfs ZZ-Bürgermeister Harald Hahn hat die Erwartung, dass sich besonders die Bürger testen lassen, die viel mit anderen Menschen zu tun haben. An freiwilligem Personal scheitert es in Zillingdorf nicht – zahlreiche Bürger boten innerhalb weniger Tage sowohl im medizinischen als auch im organisatorischen Bereich ihre Hilfe an.

In Schwarzenbach sieht SPÖ-Bürgermeister Bernd Rehberger, der selbst noch unter den Folgen seiner Covid-19-Erkrankung zu leiden hat, die Massentest mit Skepsis: „Ein Riesenproblem ist, dass ich selbst jetzt vier Wochen niemand treffen durfte und alles absagen musste. Und jetzt soll ich wegen des Massentests die ganze Bevölkerung in eine Halle pferchen. Das passt für mich nicht zusammen“. Dank des großen Bauhofgeländes rechnet er dennoch mit einer sicheren Durchführung: „Wir machen eine Drive-in Teststation. Die Testpersonen bleiben bei der Proben-Abnahme im Auto sitzen und fahren dann gleich weiter“. Für jene, die zu Fuß kommen, will er eine andere sichere Lösung finden.

Aufgrund des seiner Meinung nach ganz schlechten Termins rechnet er allerdings mit einer eher geringen Beteiligung: „Da werden sich viele überlegen, ob sie überhaupt testen kommen, weil sie Weihnachten nicht riskieren wollen – dann bin ich in Quarantäne und es kann nicht einmal meine Familie kommen. Zwischen Weihnachten und Neujahr wäre es sinnvoller gewesen.“