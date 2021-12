Den richtigen Riecher bei der Trüffelsuche

Wo genau „Bacio“ seine Trüffelnase unter Beweis stellt, bleibt freilich geheim. Nur soviel wird verraten: Im Bezirk Wiener Neustadt geht der einjährige Vierbeiner mit der Fischauerin Birgit Rada auf die Suche nach dem begehrten Pilz.

Dem voran ging eine einschlägige Ausbildung. „Die Hunderasse Lagotto Romagnolo ist von ihrer Bestimmung her in Italien ein Trüffelhund“, erzählt Birgit Rada im Gespräch mit der NÖN. Mit Trainer Cristian Paldetti aus Italien samt „Bacios“ Mama, ebenfalls ein Trüffelhund, wurde in den letzten Monaten geübt, die Delikatesse unter der Erde zu erschnüffeln. „Natürlich muss der Hund vorher alle Grundbefehle können – deswegen ist es eine komplette Ausbildung“, so Birgit Rada.

Artgerechte Beschäftigung im Einklang mit der Natur

Und die Ausbildung hat jetzt Früchte getragen: Die letzten zwei Suchaktionen waren erfolgreich, „ich war wahnsinnig stolz, als ‚Bacio‘ seine erste Trüffel gefunden hat“, sagt Birgit Rada.

Dabei gestaltet sich die Suche nach dem schwarzen Trüffel nicht einfach – denn die Pilze wachsen natürlich nicht auf (bzw. unter) dem Weg, dazu kommt, dass heuer aufgrund der Trockenheit ein schlechtes Trüffeljahr ist. Querfeldein wird geschnüffelt, in Kreisen sucht „Bacio“ das Areal ab, ehe er anschlägt. „Ich grabe die Trüffel, die knapp unter der Erdoberfläche wachsen, dann aus. Wobei ich auch noch dazulernen muss, wie man das macht und ob es sich nicht nur um ein Mausloch handelt. Wichtig ist, im Einklang mit der Natur zu arbeiten und die Löcher auch wieder zuzumachen.“

Und sie betont: „Es geht um artgerechte Beschäftigung für den Hund, das Erfolgserlebnis des Findens für das Tier steht im Vordergrund. Wir räumen nicht die Wälder aus, es geht nur um eine kleine Portion Trüffel für die Familie.“ Und die hat’s in Form von Trüffelspaghetti auch schon gegeben.