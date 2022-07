Einsatzpläne für Waldbrände: Spezial-Karten als Hilfe für Wehren

Werbung

Die Bezirke Neunkirchen und Wr. Neustadt weisen nach Untersuchungen der Universität für Bodenkultur (Wien) ein besonders hohes Waldbrandrisiko auf, was sich in den letzten Jahren auch an den zahlreicheren Einsätzen zeigt. Mit den neuen Einsatzplänen gibt es jetzt im Ernstfall eine bessere Orientierung aller Einsatzkräfte. „Bei der Bekämpfung von Waldbränden spielt der Faktor Zeit eine entscheidende Rolle. Je schneller die Einsatzkräfte vor Ort gezielte Löschmaßnahmen ergreifen können, desto eher können großflächige Brände und Zerstörungen von Waldflächen verhindert werden“, so die Bezirksfeuerwehrkommandanten Josef Huber und Karl-Heinz Greiner.

Genaue Daten über Wege & Straßen

Der erste „Waldfachplan Einsatzplan Föhrenwald“ wurde 2007 bezirksübergreifend für den „Großen Föhrenwald“ erstellt und dient als Grundlage der neuen Einsatzpläne. Den Anforderungen entsprechend werden die notwendigen Daten jetzt, wie zum Beispiel die Beschaffenheit von Waldwegen, mögliche Wasserentnahmestellen oder Hindernisse bei der Brandbekämpfung in Form eines geografischen Informationssystemes (GIS) verarbeitet.

„Es ist auch wichtig für uns, wo wir mit welchen Fahrzeugen fahren können“, erklärt Greiner. Die Erstellung der Karte wird mit einer speziellen App erfolgen. Auch Polizei, Rettungsdienste und Bundesheer werden Beiträge zu den Karten liefern, sodass sie auch bei Forstunfällen oder ähnlichen Einsätzen und im Katastrophenfall nutzbar sein werden. Dieses Projekt ist österreichweit einzigartig und wird bereits auf die Nachbarbezirke erweitert, auch aus benachbarten Bundesländern gibt es Interesse.

Keine Nachrichten aus Wr. Neustadt mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.