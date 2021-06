Die Fahrt auf zwei Rädern wird immer beliebter – die Pandemie förderte diesen Trend, besonders bei den E-Bikes gab es in den letzten Monaten einen Boom. Doch mit dem Anstieg der Fahrradfahrer verändert sich auch die Situation im Verkehr. Doch wie hoch ist die Gefahr am Zweirad wirklich?

Laut Stadtpolizeikommandant Manfred Fries habe sich das Unfallgeschehen während Corona, unabhängig vom Zweirad, in Wiener Neustadt sehr beruhigt. „Es hat schon länger keinen Unfall mehr gegeben. Eine Herausforderung wären lediglich die E-Scooter“, erzählt der Stadtpolizeikommandant. Diese kann man sich seit kurzem mieten und danach durch das Stadtgebiet fahren. „Hier fahren sie dann leider auch in betrunkenem Zustand. Dieser Gefahr kann man schlussendlich nur mit Polizeipräsenz entgegenwirken!“

Während man sich seitens der Exekutive zufrieden mit der derzeitigen Situation im Straßenverkehr zeigt, gibt es seitens der Radlobby Wiener Neustadt Kritik. „Es gibt zwar nicht mehr Unfälle, dafür aber neue Konflikte“, geht Hannes Höller auf die Situation im Straßenverkehr ein. Das Mitglied der Radlobby setzt sich unter anderem dafür ein, dass den Radfahrern im Verkehr mehr Platz geboten werden soll. „Bei vielen Leuten ist das Umweltbewusstsein gestiegen. Deshalb braucht es eine Neuverteilung des Straßenverkehrs – auch wenn das Politiker nicht gerne hören!“ So gebe es in Wiener Neustadt allein in der Wiesengasse als auch der Kollonitschgasse Gefahrenpotenzial für Radfahrer. „Das wird schon seit einiger Zeit thematisiert. Hier fehlt aber der politische Wille und Mut“, fordert Höller die Politik zum Handeln auf.

Johannes Pichler, Obmann des Krumbacher Mountainbikevereins. NOEN

Das Thema Sicherheit ist auch beim Mountainbikeverein „Bike the Bugles“ aus Krumbach ein großes. „Einen Helm sollte man beim Fahrradfahren zwar auch tragen, wenn man nur eine kleine Radtour in der Ebene unternimmt, aber beim Mountainbiken ist der Helm wirklich der oberste Grundsatz“, sagt Johannes Pichler, Obmann des Mountainbikevereins. „Außerdem bieten wir vor allem für unsere Neueinsteiger auch Fahrtechniktrainings an. Es ist wichtig zu wissen, wie sich das Rad verhält und mit dem richtigen Grundwissen passieren auch automatisch weniger Unfälle“, so Pichler.

Für Fahrradausstatter Peter Minarik ist der Helm das wichtigste für die Sicherheit. NOEN

Dass der Helm der wichtigste Teil der Sicherheitsausrüstung ist, weiß auch Peter Minarik vom Fahrradgeschäft „Zweirad Minarik“ in Eggendorf. Fahrradhelme seien „das A und O.“ Der Fahrradausstatter empfiehlt seinen Kunden vor allem Helme in grellen Farben, die gut auf der Straße sichtbar sind.