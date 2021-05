ignis in Europa nach der Pandemie: Die Fußball-EM, die erstmals in mehreren Ländern stattfinden wird. Live dabei sein wird SPÖ-Vizebürgermeister und SC Wiener Neustadt-Vorstand Rainer Spenger. Mit seinem Sohn Christopher wird er nach Amsterdam reisen, um das Team gegen die Holländer anzufeuern. „Wir wurden im Vorjahr ausgelost, ich hab die Karten behalten und bin auch unter die 15.000 gerutscht, die ins Stadion dürfen“, freut sich Rainer Spenger. Er selbst – genesen und geimpft – erwartet keine Reiseprobleme, mühsamer könnte es für seinen Sohn im Maturaalter werden.

„Da werden wir wohl noch ein, zwei Hürden nehmen müssen. Mal schauen, wie sich das mit den Quarantänebestimmungen entwickelt.“ Grundsätzlich sei die Freude auf ein Match mit EM-Atmosphäre und Zuschauer aber riesig, so Spenger. Er glaubt auch an ein gutes Abschneiden des Nationalteams: „Bei der letzten EM-Teilnahme hat Euphorie ohne Ende geherrscht und es ist in die Hose gegangen. Diesmal gibt es weniger Erwartungen und auch weniger Druck – von der Qualität des Kaders her müsste die Vorrunde auf alle Fälle zu schaffen sein.“

Ebenfalls in Amsterdam dabei sein wird der Wiener Neustädter Martin Trauner, der mit Sportmittelschullehrer Martin Friedl zur EM fliegt. „Die Vorfreude ist enorm. Wir hoffen natürlich auf einen ersten Sieg des Teams bei einem Großereignis seit der Fußball-WM 1990“, so Trauner, der auch bei den beiden Österreich-Spielen gegen Ukraine und Nordmazedonien in Bukarest dabei sein wird. „Das Achtelfinale ist natürlich das große Ziel – auch wenn das nach den letzten Vorstellungen nicht leicht sein wird“, dämpft Trauner die Erwartungen. Mit dem Modus hat er übrigens keine Freude: „Es ist umständlich für die Fans, insgesamt wird die Stimmung sicher leiden.“

Public Viewing nur vereinzelt

Übrigens: Ein großes Public Viewing, wie bei den letzten Fußball-Europameisterschaften am Wiener Neustädter Hauptplatz, ist nicht geplant. Einige Innenstadt-Wirte, wie etwa Feinkost Kartell-Chef Wolfgang Kapuy, überlegen, es in kleinerem Rahmen zu machen, „vor allem, wenn Österreich oder Italien spielen.“