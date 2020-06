Während den Corona-Ausgangsbeschränkungen haben sich viele Eltern Urlaub genommen, um ihre Kinder zu betreuen. Viele wissen nicht, wie ihr Arbeitsalltag im Sommer aussehen wird. Das Land rechnet während den Ferien mit einem erhöhten Betreuungsbedarf und will deshalb die Kindergärten durchgehend geöffnet lassen (siehe Seite 2). Bis Freitag erheben die Gemeinden den Bedarf an Betreuungsplätzen.

Wie ein NÖN-Rundruf im Bezirk zeigt, wollen die Bürgermeister die Ergebnisse der Erhebungen auch abwarten, um konkrete Schritte zu setzen. Generell geht aber ein Großteil der Gemeinden davon aus, dass ein Bedarf da sein wird, aber nicht alle Standorte benötigt werden.

In Bad Erlach, Muggendorf und Eggendorf wäre dies auch nicht möglich, da im Sommer Umbauarbeiten in den Kindergärten geplant sind.

Die Erlacher Kinder weichen in die Räumlichkeiten der NMS aus, Muggendorf wird mit einem freien Gruppenraum in Pernitz unterstützt und in Eggendorf werden alle Kinder im Kindergarten in der Siedlung Maria Theresia betreut. „Wir werden alle fünf Gruppen öffnen. Der Bedarf wird da sein, weil wir die Kinder aus dem Ort und aus der Siedlung haben werden“, sagt SPÖ-Vize Thomas Winter. Unklarheit herrscht noch darüber, wer die Betreuung beaufsichtigen wird. Das Land bittet darum, dass sich die örtlichen Pädagoginnen für die dreiwöchige Phase freiwillig melden – ähnlich wie zu Ostern. Wird es mit dem Personal in den Gemeinden schwierig, will die Landesregierung mit zusätzlichen Pädagogen aushelfen.

Zum Beispiel in Pernitz, aber auch in Gutenstein würden diese helfen. „Falls es möglich ist, eine Pädagogin zu bekommen, würden wir diese in Anspruch nehmen“, sagt Gutensteins GfG-Bürgermeister Michael Kreuzer. Eine weitere Möglichkeit wäre, eine gemeindeübergreifende Betreuung anzubieten, überall dort, wo der Bedarf geringer ist. Beispielsweise in Bad Erlach, Katzelsdorf oder Weikersdorf könne man sich diese Option vorstellen. „Die Gemeinde wird alles Notwendige bereitstellen“, sagt Weikersdorfs ÖVP-Ortschef Manfred Rottensteiner.

Die durchgehende Öffnung ist aber auch eine Frage des Geldes, wie UBL-Bürgermeisterin Ernestine Sochurek aus Winzendorf-Muthmannsdorf erklärt: „Wir sind bereit, die drei Wochen auch offen zu haben, aber wenn es sich dabei nur um zwei bis drei Kinder handelt, wird es trotz Landesförderung schwierig, die Betreuung finanziell auszugleichen.“ Laut erster Erhebung geht es um zehn Kinder am Vormittag und drei am Nachmittag. „Wenn der Bedarf so bleibt, ist das mit dem Landeszuschuss machbar.“

Mitarbeit von: Doris Damböck, Sabrina Mayer, Franz Stangl und Stefan Zehetner.